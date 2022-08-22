DeLorean презентував дві оригінальні моделі: фото та подробиці

DeLorean планують розширювати модельний ряд і презентували два нові концепт-кари. У них нестандартний дизайн та електрична силова установка.

Новий DeLorean Alpha5 буде не єдиною моделлю відродженої марки. Американська компанія готує цілу родину авто. Два прототипи DeLorean презентували у Каліфорнії на ретро-шоу, повідомляє сайт Carscoops.

[ + – ] DeLorean Alpha5 Plasmatail — електричний спортивний універсал Фото: carscoops.com

Перший концепт-кар — DeLorean Alpha5 Plasmatail, практичніша версія моделі в кузові універсал. Йому подовжили дах і зменшили кут нахилу задніх стояків. Таке рішення збільшило внутрішній простір та обсяг багажника.

[ + – ] Універсал просторіший за стандартну модель Фото: carscoops.com

Водночас електромобіль DeLorean Alpha5 зберігає фірмові двері, що піднімаються вгору, як в авто з фільму "Назад у майбутнє". Характеристики — такі ж, як у купе: 3,4 с до 100 км/год, максимальна швидкість 240 км/год та запас ходу 480 км. Авто може стати серійним.

[ + – ] DeLorean Omega — позашляховик 2040 року Фото: carscoops.com

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Другий концепт DeLorean Omega виглядає більш футуристично і навряд чи надійде у виробництво в найближчому майбутньому. Його навіть позиціонують як позашляховик 2040 року. В електрокара обтічний краплеподібний силует, високий кліренс і величезні шини, що є одним цілим з колесами. Показники DeLorean Omega не розкривають.

[ + – ] Шини та колеса DeLorean Omega являють собою одне ціле Фото: carscoops.com

Раніше DeLorean презентував ще кілька концепт-карів. Їх виконали у стилі 90-х та 2000-х років.

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