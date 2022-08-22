DeLorean презентовал две оригинальных модели: фото и подробности

DeLorean планируют расширять модельный ряд и презентовали два новых концепт-кара. У них нестандартный дизайн и электрическая силовая установка.

Новый DeLorean Alpha5 будет не единственной моделью возрожденной марки. Американская компания готовит целое семейство авто. Два прототипа DeLorean презентовали в Калифорнии на ретро-шоу, сообщает сайт Carscoops.

[ + – ] DeLorean Alpha5 Plasmatail — электрический спортивный универсал Фото: carscoops.com

Первый концепт-кар – DeLorean Alpha5 Plasmatail, более практичная версия модели в кузове универсал. Ему удлинили крышу и уменьшили угол наклона задних стоек. Такое решение увеличило внутреннее пространство и объем багажника.

[ + – ] Универсал просторнее стандартной модели Фото: carscoops.com

При этом электромобиль DeLorean Alpha5 сохраняет фирменные поднимающиеся вверх двери, как у авто из фильма "Назад в будущее". Характеристики – такие же, как у купе: 3,4 с до 100 км/ч, максимальная скорость 240 км/ч и запас хода в 480 км. Авто имеет все шансы стать серийным.

[ + – ] DeLorean Omega — внедорожник 2040 года Фото: carscoops.com

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Второй концепт DeLorean Omega выглядит более футуристично и вряд ли поступит в производство в обозримом будущем. Его даже позиционируют, как внедорожник 2040 года. У электрокара обтекаемый каплевидный силуэт, высокий клиренс и огромные шины, являющие собой одно целое с колесами. Характеристики DeLorean Omega не раскрывают.

[ + – ] Шины и колеса DeLorean Omega являют собой одно целое Фото: carscoops.com

Ранее DeLorean презентовал еще несколько концепт-каров. Их выполнили в стиле 90-х и 2000-х годов.

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