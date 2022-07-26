Назад в будущее: DeLorean представил семейство оригинальных авто (фото)

Дизайнеры DeLorean решили вернуться в прошлое и создать альтернативную реальность. В ней компания не обанкротилась, а продолжила выпускать авто в 90-х и 2000-х годах.

Возрожденная компания DeLorean готовится к выпуску новой модели Aplha5, а пока презентовала целую линейку концепт-каров. Подробности трех моделей раскрыли на официальном сайте бренда.

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Дизайнеры DeLorean решили немного пофантазировать и вернуться в прошлое, как в фильме "Назад в будущее". Они показали, как бы могли выглядеть модели марки в альтернативной реальности — если бы она не обанкротилась в 1982 году.

[ + – ] DeLorean Alpha2

DeLorean Alpha2 — видение автомобиля 1996 года. Это обтекаемое купе с бензиновым двигателем и поднимающимися вверх дверями, как в оригинальном DeLorean DMC-12.

[ + – ] DeLorean Alpha3

DeLorean Alpha3 — родом с 2006 года. Электрический седан также сохранил фирменные двери, но только сзади. Авто получило диодную оптику и тонированные боковые стекла в цвет кузова.

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Наконец, кроссовер DeLorean Alpha4 — пришелец из 2013 года. Он оснащен водородными топливными ячейками, а его задняя часть крыши снимается и превращает авто в пикап.

[ + – ] DeLorean Alpha4

Пока неизвестно, станет ли хоть один из концепт-каров серийным. Впрочем, ранее представители компании заявили, что новый DeLorean Aplha5 будет не единственной моделью марки.

Ранее Фокус рассказывал о капсуле времени DeLorean DMC-12. Культовый автомобиль обнаружили с пробегом менее 1000 км.