Назад у майбутнє: DeLorean представив сімейство оригінальних авто (фото)

Дизайнери DeLorean вирішили повернутися в минуле та створити альтернативну реальність. У ній компанія не збанкрутувала, а продовжила випускати авто у 90-х та 2000-х роках.

Відроджена компанія DeLorean готується до випуску нової моделі Aplha5, а поки презентувала цілу лінійку концепт-карів. Подробиці трьох моделей розкрили на офіційному сайті бренду.

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Дизайнери DeLorean вирішили трохи пофантазувати та повернутися в минуле, як у фільмі "Назад у майбутнє". Вони показали, як могли б виглядати моделі марки в альтернативній реальності — якби вона не збанкрутувала в 1982 році.

[ + – ] DeLorean Alpha2

DeLorean Alpha2 — бачення автомобіля 1996 року. Це обтічне купе з бензиновим двигуном і дверима, що підіймаються вгору, як в оригінальному DeLorean DMC-12.

[ + – ] DeLorean Alpha3

DeLorean Alpha3 — родом з 2006 року. Електричний седан також зберіг фірмові двері, але ззаду. Авто отримало діодну оптику та тоноване бічне скло в колір кузова.

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Нарешті, кросовер DeLorean Alpha4 — прибулець з 2013 року. Він оснащений водневими паливними осередками, а його задня частина даху знімається та перетворює авто на пікап.

[ + – ] DeLorean Alpha4

Поки невідомо, чи стане хоч один із концепт-карів серійним. Втім, раніше представники компанії заявили, що новий DeLorean Aplha5 буде не єдиною моделлю марки.

Раніше Фокус розповідав про капсулу часу DeLorean DMC-12. Культовий автомобіль виявили із пробігом менш як 1000 км.