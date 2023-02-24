Єдиний в Україні спорткар Honda 90-х вивезли в РФ (фото)
Класичний спорткар тривалий час перебував в Україні. Нещодавно автомобіль помітили у ролику одного російського блогера.
Єдиний в Україні спорткар Acura NSX 1991 випуску нещодавно помітили в Росії. Автомобіль отримав нову реєстрацію та був помічений в одному з роликів. Про це повідомили на порталі ТопЖир.
Багато років червоний спорткар знаходився в Україні. Він часто з'являвся на різноманітних заходах та виставках, де привертав увагу публіки.
У січні 2023 року знамениту Acura NSX несподівано помітили у РФ. Спорткар вже одержав російські номерні знаки.
Acura NSX в Україні мав донецьку реєстрацію. Востаннє його бачили під час автомобільного заходу в Одесі у 2019 році.
Найімовірніше, власник спорткара після повномасштабного вторгнення в Україну переїхав до РФ, де й наприкінці продав унікальний автомобіль. Один із російських блогерів зняв відео з цим авто.
Якийсь час Acura NSX продавався в Україні за $60 000. Тоді нового покупця не вдалося знайти.
Acura/Honda NSX першого покоління випускалася з 1990 по 2005 рік. Спорткар оснащується 3,0-літровим атмосферним двигуном V6 потужністю 274 к. с. і 285 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 5,2 секунд. Максимальна швидкість становить 270 км/год.Важливо
Автомобіль отримав безліч позитивних відгуків за відточену керованість. У доопрацюванні спорткара брав участь легендарний гонщик "Формули-1" Айртон Сенна.
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