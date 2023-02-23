В Україні помітили екстремальний Ford Mustang потужністю 1000 сил (фото)

Українські майстри серйозно доопрацювали Ford Mustang для участі у драгрейсингу. Спортивний автомобіль розганяється до 100 км/год лише за 2,7 с.

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У центрі Києва засвітився нестандартний Ford Mustang 2017 року. Спортивний автомобіль серйозно доопрацювали та підвищили його потужність. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

[ + – ] Потужність 5,0-літрового V8 зросла до 1000 сил Фото: topgir.com.ua

Цей Ford Mustang доопрацьовували протягом двох років. Автомобіль побудував чемпіон України з драгрейсингу майстер спорту Олександр Анісімов із Маріуполя. Тепер спорткар підготовлений до спринтерських заїздів.

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Двигун Ford Mustang доповнили механічним компресором Whipple. Віддачу 5,0-літрового V8 підняли більш ніж у 2 рази — з 460 до 1000 к. с. Це найпотужніший та найшвидший Ford Mustang в Україні.

[ + – ] Купе розганяється до сотні за 2,7 с Фото: topgir.com.ua

Динамічні характеристики Mustang – на рівні найдорожчих суперкарів. Спортивне купе розганяється до 100 км/год лише за 2,7 с. Заїзд на ¼ милі (402 м) у драгрейсингу займає 9,89 с. У нашій країні дуже мало авто із такими показниками.

Тюнінг Ford Mustang також включає зовнішні зміни. Автомобіль отримав аеродинамічний обвіс, великий задній спойлер, дифузор та опуклий капот із повітрозабірниками.

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