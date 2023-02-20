Новий Ford Mondeo 2023 отримає дешеву бюджетну версію за $17 500 (фото)

Базовий Ford Mondeo оснастять 1,5-літровим 190-сильним турбомотором. Щоб здешевити седан, йому уріжуть комплектацію.

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Лінійку Ford Mondeo 2023 поповнить нова версія. Вона має з'явитися навесні та коштуватиме від 17 500 доларів. Перші фото нового автомобіля опублікував сайт Autohome.

Головна особливість нової модифікації Ford Mondeo 2023 ховається під капотом — там встановлений 1,5-літровий трициліндровий турбомотор EcoBoost на 190 к. с. Дорожчі версії седана оснащені 2,0-літровою 238-сильною турбочетвіркою.

[ + – ] Седан оснастять 190-сильним турбомотором Фото: autohome.com.cn

Потужніший Ford Mondeo доступний виключно з 8-ступінчастою автоматичною КПП. Утім, базовий варіант моделі для здешевлення може отримати 6-ступінчасту механіку й автомат.

Візуально початковий Ford Mondeo практично нічим не відрізняється від інших версій, хіба що стандартні колеса в нього 17-дюймові.

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Салон Ford Mondeo ще не показали. Цілком можливо, що в базовій версії відмовляться від величезного дисплея на всю ширину передньої панелі, а також дещо уріжуть комплектацію.

Нагадаємо, що новий Ford Mondeo п'ятого покоління презентували у 2022 році. Седан поки доступний лише в Китаї та на Близькому Сході. Продаж моделі в Європі, а також її близнюка Ford Fusion в Америці наразі припинено.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї створили електричний фургон на базі старого Ford Transit.