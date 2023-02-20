У Китаї випустили недорогий комерційний електрокар на базі старого Ford Transit (фото)

Електромобіль JMC Teshun EV має запас ходу 300 км і вантажопідйомність 1225 кг. Модель запропонують у вантажних та пасажирських версіях різної довжини.

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Китайська корпорація Jiangling Motor Corporation презентувала новий JMC Teshun EV. Комерційний електрокар надходить у продаж за ціною від 279 000 юанів ($40 620). Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

[ + – ] В основі електрокара лежить Ford Transit другого покоління

Електрокар JMC Teshun EV здасться знайомим, що не дивно — в його основі лежить старий Ford Transit другого покоління. Jiangling Motor Corporation досі випускає цю модель за ліцензією.

Втім, дизайн Ford Transit трохи осучаснили. У нього нова агресивна передня частина з великими фарами та широкою решіткою радіатора. Електромобіль буде запропонований у вантажній та пасажирській версіях у двох варіантах за довжиною — 4994 та 5418 мм. Його вантажопідйомність складає 1225 кг, а обсяг вантажного відсіку фургона — від 7 до 11 кубометрів.

[ + – ] У салоні з'явився сенсорний дисплей Фото: CarNewsChina

У салоні замінено кермо, комбінацію приладів та важіль КПП. На центральній панелі встановлено сенсорний дисплей.

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Китайський електромобіль Ford Transit оснащений 163-сильним мотором та батареєю ємністю 65 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 13,3 с і розвиває 120 км/год. Запас ходу становить 300 км, а зарядити електрокар на 80% швидкої станції можна за 48 хвилин.

[ + – ] Вантажопідйомність фургона складає 1225 кг.

До речі, електричну версію отримав і новий Ford Transit, до того ж вона дебютувала раніше за дизельний варіант.

Також Фокус повідомляв, що Ford Transit отримав дорогу розкішну версію.