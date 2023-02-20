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У Китаї випустили недорогий комерційний електрокар на базі старого Ford Transit (фото)

JMC Teshun EV, Ford Transit, електромобіль Ford Transit, китайський електромобіль
Електрокар відрізняється від дизельного побратима дизайном передньої частини

Електромобіль JMC Teshun EV має запас ходу 300 км і вантажопідйомність 1225 кг. Модель запропонують у вантажних та пасажирських версіях різної довжини.

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Китайська корпорація Jiangling Motor Corporation презентувала новий JMC Teshun EV. Комерційний електрокар надходить у продаж за ціною від 279 000 юанів ($40 620). Про це повідомляє офіційний сайт автовиробника.

JMC Teshun EV, Ford Transit, електромобіль Ford Transit, китайський електромобіль Fullscreen
В основі електрокара лежить Ford Transit другого покоління

Електрокар JMC Teshun EV здасться знайомим, що не дивно — в його основі лежить старий Ford Transit другого покоління. Jiangling Motor Corporation досі випускає цю модель за ліцензією.

Втім, дизайн Ford Transit трохи осучаснили. У нього нова агресивна передня частина з великими фарами та широкою решіткою радіатора. Електромобіль буде запропонований у вантажній та пасажирській версіях у двох варіантах за довжиною — 4994 та 5418 мм. Його вантажопідйомність складає 1225 кг, а обсяг вантажного відсіку фургона — від 7 до 11 кубометрів.

JMC Teshun EV, Ford Transit, електромобіль Ford Transit, китайський електромобіль Fullscreen
У салоні з'явився сенсорний дисплей
Фото: CarNewsChina

У салоні замінено кермо, комбінацію приладів та важіль КПП. На центральній панелі встановлено сенсорний дисплей.

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Китайський електромобіль Ford Transit оснащений 163-сильним мотором та батареєю ємністю 65 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 13,3 с і розвиває 120 км/год. Запас ходу становить 300 км, а зарядити електрокар на 80% швидкої станції можна за 48 хвилин.

JMC Teshun EV, Ford Transit, електромобіль Ford Transit, китайський електромобіль Fullscreen
Вантажопідйомність фургона складає 1225 кг.

До речі, електричну версію отримав і новий Ford Transit, до того ж вона дебютувала раніше за дизельний варіант.

Також Фокус повідомляв, що Ford Transit отримав дорогу розкішну версію.