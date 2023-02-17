Море хрому і величезна решітка радіатора: який вигляд має найрозкішніший Ford Transit (фото)
Ford Transit Custom VIP для китайського ринку відрізняється дорожчим оздобленням та розкішним інтер'єром. Фургон має сім посадочних місць із двома капітанськими кріслами на другому ряду.
Для китайського ринку створили більш розкішну версію популярного пасажирського фургону Ford Transit Custom. Версія VIP суттєво відрізняється зовні та пропонує багате оснащення. Про це повідомили на сайті Car News China.
Ford Transit Custom VIP отримав величезну решітку радіатора та нову оптику. Також фургон отримав хромоване оздоблення і тепер мало схожий на стандартну модель.
Цей автомобіль є офіційним продуктом Ford у Китаї. Його виготовляють на спільному підприємстві американського бренду та Jiangling.
Ford Transit Custom VIP базується на оновленій моделі першого покоління для Китаю. У Європі продається нове покоління фургона.
Габарити і вага Ford Transit Custom VIP:
- Довжина — 5450
- Ширина — 2045
- Висота — 2010
- Колісна база — 3300
- Вага — 2400 кг
Покупці можуть обрати лише безальтернативний 2,0-літровий бензиновий двигун потужністю 252 к.с. і 366 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Максимальна швидкість становить 170 км/год.
Ford Transit Custom VIP має сім посадкових місць. На другому ряду розміщено два капітанські крісла. Інтер'єр виконаний з якісної шкіри, а стеля оббита замшею.
Для пасажирів передбачено великий дисплей та стереосистема. Також є м'які штори, що закривають вікна.Важливо
Ціни та докладні характеристики Ford Transit Custom VIP поки що залишаються в секреті. Модель має надійти у продаж вже у другому кварталі 2023 року.
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