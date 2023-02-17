Море хрому і величезна решітка радіатора: який вигляд має найрозкішніший Ford Transit (фото)

Ford Transit Custom VIP для китайського ринку відрізняється дорожчим оздобленням та розкішним інтер'єром. Фургон має сім посадочних місць із двома капітанськими кріслами на другому ряду.

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Для китайського ринку створили більш розкішну версію популярного пасажирського фургону Ford Transit Custom. Версія VIP суттєво відрізняється зовні та пропонує багате оснащення. Про це повідомили на сайті Car News China.

Ford Transit Custom VIP отримав величезну решітку радіатора та нову оптику. Також фургон отримав хромоване оздоблення і тепер мало схожий на стандартну модель.

[ + – ] Ford Transit Custom VIP отримав новий дизайн і дорожче оздоблення Фото: CarNewsChina

Цей автомобіль є офіційним продуктом Ford у Китаї. Його виготовляють на спільному підприємстві американського бренду та Jiangling.

[ + – ] Задня частина Ford Transit Custom VIP також відрізняється від стандартної моделі Фото: CarNewsChina

Ford Transit Custom VIP базується на оновленій моделі першого покоління для Китаю. У Європі продається нове покоління фургона.

[ + – ] Зовні можна знайти безліч хромованих деталей Фото: CarNewsChina

Габарити і вага Ford Transit Custom VIP:

Довжина — 5450

Ширина — 2045

Висота — 2010

Колісна база — 3300

Вага — 2400 кг

Покупці можуть обрати лише безальтернативний 2,0-літровий бензиновий двигун потужністю 252 к.с. і 366 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Максимальна швидкість становить 170 км/год.

Ford Transit Custom VIP має сім посадкових місць. На другому ряду розміщено два капітанські крісла. Інтер'єр виконаний з якісної шкіри, а стеля оббита замшею.

[ + – ] Інтер'єр розрахований на сім посадкових місць Фото: CarNewsChina

Для пасажирів передбачено великий дисплей та стереосистема. Також є м'які штори, що закривають вікна.

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Ціни та докладні характеристики Ford Transit Custom VIP поки що залишаються в секреті. Модель має надійти у продаж вже у другому кварталі 2023 року.

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