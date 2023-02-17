Море хрома и огромная решетка радиатора: как выглядит самый роскошный Ford Transit (фото)
Ford Transit Custom VIP для китайского рынка отличается более дорогой отделкой и роскошным интерьером. Фургон имеет семь посадочных мест с двумя капитанскими креслами на втором ряду.
Для китайского рынка создали более роскошную версию популярного пассажирского фургона Ford Transit Custom. Версия VIP существенно отличается внешне и предлагает богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте Car News China.
Ford Transit Custom VIP получил огромную решетку радиатора и новую оптику. Также фургон получил хромированную отделку и теперь мало похож на стандартную модель.
Этот автомобиль является официальным продуктом Ford в Китае. Его изготавливают на совместном предприятии американского бренда и Jiangling.
Ford Transit Custom VIP основан на обновленной модели первого поколения для Китая. В Европе тем временем продается новое поколение фургона.
Габариты и вес Ford Transit Custom VIP:
- Длина — 5450
- Ширина — 2045
- Высота — 2010
- Колесная база — 3300
- Вес — 2400 кг
Покупатели могут выбрать только безальтернативный 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 252 л.с. и 366 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 170 км/ч.
Ford Transit Custom VIP имеет семь посадочных мест. На втором ряду размещены два капитанских кресла. Интерьер выполнен из качественной кожи, а потолок обит замшей.
Для пассажиров предусмотрены большой дисплей и стереосистема. Также есть мягкие бежевые шторы, закрывающие окна.Важно
Цены и подробные характеристики Ford Transit Custom VIP пока остаются в секрете. Модель должна поступить в продажу уже во втором квартале 2023 года.
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