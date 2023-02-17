Море хрома и огромная решетка радиатора: как выглядит самый роскошный Ford Transit (фото)

Ford Transit Custom VIP для китайского рынка отличается более дорогой отделкой и роскошным интерьером. Фургон имеет семь посадочных мест с двумя капитанскими креслами на втором ряду.

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Для китайского рынка создали более роскошную версию популярного пассажирского фургона Ford Transit Custom. Версия VIP существенно отличается внешне и предлагает богатое оснащение. Об этом рассказали на сайте Car News China.

Ford Transit Custom VIP получил огромную решетку радиатора и новую оптику. Также фургон получил хромированную отделку и теперь мало похож на стандартную модель.

[ + – ] Ford Transit Custom VIP получил новый дизайн и более дорогую отделку Фото: CarNewsChina

Этот автомобиль является официальным продуктом Ford в Китае. Его изготавливают на совместном предприятии американского бренда и Jiangling.

[ + – ] Задняя часть Ford Transit Custom VIP также отличается от стандартной модели Фото: CarNewsChina

Ford Transit Custom VIP основан на обновленной модели первого поколения для Китая. В Европе тем временем продается новое поколение фургона.

[ + – ] Снаружи можно найти множество хромированных деталей Фото: CarNewsChina

Габариты и вес Ford Transit Custom VIP:

Длина — 5450

Ширина — 2045

Высота — 2010

Колесная база — 3300

Вес — 2400 кг

Покупатели могут выбрать только безальтернативный 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 252 л.с. и 366 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 170 км/ч.

Ford Transit Custom VIP имеет семь посадочных мест. На втором ряду размещены два капитанских кресла. Интерьер выполнен из качественной кожи, а потолок обит замшей.

[ + – ] Интерьер рассчитан на семь посадочных мест Фото: CarNewsChina

Для пассажиров предусмотрены большой дисплей и стереосистема. Также есть мягкие бежевые шторы, закрывающие окна.

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Цены и подробные характеристики Ford Transit Custom VIP пока остаются в секрете. Модель должна поступить в продажу уже во втором квартале 2023 года.

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