Найпопулярніший кросовер Ford можуть зняти з виробництва: названо причину

Майбутнє Ford Kuga та Escape під великим питанням. Виробник планує зробити ставку на великі кросовери та пікапи, а компактним моделям приділятимуть менше уваги.

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Ford продовжує реорганізацію своєї лінійки та ліквідує дедалі більше моделей. Тепер стало відомо, що з виробництва можуть зняти кросовер Ford Kuga та його заокеанського брата-близнюка Escape. На це натякнув СЕО американського концерну Джим Фарлі, підбиваючи підсумки 2022 року, повідомляє Ford Authority.

Як не дивно, Джим Фарлі вважає сегмент компактних кросоверів із двигунами внутрішнього згоряння малоперспективним. Саме в цьому класі представлені Toyota RAV4, Honda CR-V та Hyundai Tucson, що увійшли в ТОП 10 найпопулярніших моделей 2022 року.

[ + – ] Ford Kuga випускають із 2008 року Фото: Ford

"Ми не будемо представлені в сегменті п'ятимісних компактних кросоверів тому, що Ford спробував свої сили з моделями, оснащеними двигунами внутрішнього згоряння, але це не спрацювало. Натомість ми гратимемо важливу роль у сегментах великих авто та комерційних пікапів", — підкреслив Джим Фарлі.

Варто наголосити, що виступ СЕО Ford стосується бензинових моделей. Справа в тому, що незабаром у класі компактних кросоверів з'явиться новий електромобіль марки — він стане наступником Ford Escape і Kuga.

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Цікаво, що Ford Kuga/Escape є найпопулярнішим кросовером американської марки. У 2022 році було продано понад 240 тисяч цих авто, а в 2021 — понад 250 тис. Модель відома з 2008 року і зараз випускають уже третє покоління. Нещодавно кросовер оновили, тому найближчими роками він ще буде представлений на ринку.

Це не перша масова модель Ford, яку знімуть з виробництва. Раніше було заявлено про швидке припинення випуску Ford Focus та Fiesta.

Також Фокус повідомляв, що Mazda може припинити випуск своєї найпопулярнішої моделі.