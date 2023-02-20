В Китае выпустили недорогой коммерческий электрокар на базе старого Ford Transit (фото)

Электромобиль JMC Teshun EV обладает запасом хода 300 км и грузоподъемностью 1225 кг. Модель предложат в грузовых и пассажирских версиях разной длины.

Related video

Китайская корпорация Jiangling Motor Corporation презентовала новый JMC Teshun EV. Коммерческий электрокар поступает в продажу по цене от 279 000 юаней ($40 620). Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

[ + – ] В основе электрокара лежит Ford Transit второго поколения

Электрокар JMC Teshun EV покажется знакомым, что неудивительно – в его основе лежит старый Ford Transit второго поколения. Jiangling Motor Corporation до сих пор выпускает эту модель по лицензии.

Впрочем, дизайн Ford Transit немного осовременили. У него новая агрессивная передняя часть с крупными фарами и широкой решеткой радиатора. Электромобиль будет предложен в грузовой и пассажирской версиях в двух вариантах по длине – 4994 и 5418 мм. Его грузоподъемность составляет 1225 кг, а объем грузового отсека фургона – от 7 до 11 кубометров.

[ + – ] В салоне появился сенсорный дисплей Фото: CarNewsChina

В салоне заменены руль, комбинация приборов и рычаг КПП. На центральной панели установлен сенсорный дисплей.

Важно

Самый популярный кроссовер Ford могут снять с производства: названа причина

Китайский электромобиль Ford Transit оснащен 163-сильным мотором и батареей емкостью 65 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 13,3 с и развивает 120 км/ч. Запас хода составляет 300 км, а зарядить электрокар на 80% от быстрой станции можно за 48 минут.

[ + – ] Грузоподъемность фургона составляет 1225 кг

К слову, электрическую версию получил и новый Ford Transit, причем она дебютировала раньше дизельного варианта.

Также Фокус сообщал, что Ford Transit получил дорогую роскошную версию.