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Авто

В Китае выпустили недорогой коммерческий электрокар на базе старого Ford Transit (фото)

JMC Teshun EV, Ford Transit, электромобиль Ford Transit, китайский электромобиль
Электрокар отличается от дизельного собрата дизайном передней части

Электромобиль JMC Teshun EV обладает запасом хода 300 км и грузоподъемностью 1225 кг. Модель предложат в грузовых и пассажирских версиях разной длины.

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Китайская корпорация Jiangling Motor Corporation презентовала новый JMC Teshun EV. Коммерческий электрокар поступает в продажу по цене от 279 000 юаней ($40 620). Об этом сообщает официальный сайт автопроизводителя.

JMC Teshun EV, Ford Transit, электромобиль Ford Transit, китайский электромобиль Fullscreen
В основе электрокара лежит Ford Transit второго поколения

Электрокар JMC Teshun EV покажется знакомым, что неудивительно – в его основе лежит старый Ford Transit второго поколения. Jiangling Motor Corporation до сих пор выпускает эту модель по лицензии.

Впрочем, дизайн Ford Transit немного осовременили. У него новая агрессивная передняя часть с крупными фарами и широкой решеткой радиатора. Электромобиль будет предложен в грузовой и пассажирской версиях в двух вариантах по длине – 4994 и 5418 мм. Его грузоподъемность составляет 1225 кг, а объем грузового отсека фургона – от 7 до 11 кубометров.

JMC Teshun EV, Ford Transit, электромобиль Ford Transit, китайский электромобиль Fullscreen
В салоне появился сенсорный дисплей
Фото: CarNewsChina

В салоне заменены руль, комбинация приборов и рычаг КПП. На центральной панели установлен сенсорный дисплей.

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Китайский электромобиль Ford Transit оснащен 163-сильным мотором и батареей емкостью 65 кВт∙ч. Он разгоняется до 100 км/ч за 13,3 с и развивает 120 км/ч. Запас хода составляет 300 км, а зарядить электрокар на 80% от быстрой станции можно за 48 минут.

JMC Teshun EV, Ford Transit, электромобиль Ford Transit, китайский электромобиль Fullscreen
Грузоподъемность фургона составляет 1225 кг

К слову, электрическую версию получил и новый Ford Transit, причем она дебютировала раньше дизельного варианта.

Также Фокус сообщал, что Ford Transit получил дорогую роскошную версию.