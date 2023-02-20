Новый Ford Mondeo 2023 получит дешевую бюджетную версию за $17 500 (фото)

Базовый Ford Mondeo оснастят 1,5-литровым 190-сильным турбомотором. Чтобы удешевить седан, ему урежут комплектацию.

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Линейку Ford Mondeo 2023 пополнит новая начальная версия. Она должна появиться весной и будет стоить от 17 500 долларов. Первые фото нового седана опубликовал сайт Autohome.

Главная особенность новой модификации Ford Mondeo 2023 прячется под капотом – там установлен 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор EcoBoost на 190 л. с. Более дорогие версии седана оснащены 2,0-литровой 238-сильной турбочетверкой.

[ + – ] Седан оснастят 190-сильным турбомотором Фото: autohome.com.cn

Более мощный Ford Mondeo доступен исключительно с 8-ступенчатой автоматической КПП. Впрочем, базовый вариант модели для удешевления может получить 6-ступенчатые механику и автомат.

Визуально начальный Ford Mondeo практически ничем не отличается от других версий – разве что стандартные колеса у него 17-дюймовые.

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Салон Ford Mondeo еще не показали. Вполне возможно, что в базовой версии откажутся от огромного дисплея на всю ширину передней панели, а также несколько урежут комплектацию.

Напомним, что новый Ford Mondeo пятого поколения презентовали в 2022 году. Седан пока доступен только в Китае и на Ближнем Востоке. Продажи модели в Европе, а также ее близнеца Ford Fusion в Америке на данный момент прекращены.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае создали электрический фургон на базе старого Ford Transit.