В Украине заметили экстремальный Ford Mustang мощностью 1000 сил (фото)
Украинские мастера серьезно доработали Ford Mustang для участия в драгрейсинге. Спортивный автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 2,7 с.
В центре Киева засветился нестандартный Ford Mustang 2017 года. Спортивный автомобиль серьезно доработали и повысили его мощность. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.
Этот Ford Mustang дорабатывали на протяжении двух лет. Автомобиль построил чемпион Украины по драгрейсингу мастер спорта Александр Анисимов из Мариуполя. Теперь спорткар подготовлен к спринтерским заездам.Важно
Двигатель Ford Mustang дополнили механическим компрессором Whipple. Отдачу 5,0-литрового V8 подняли более, чем в 2 раза – с 460 до 1000 л. с. Это самый мощный и самый быстрый Ford Mustang в Украине.
Динамические характеристики Mustang – на уровне дорогих суперкаров. Спортивное купе разгоняется до 100 км/ч всего за 2,7 с. Заезд на ¼ мили (402 м) в драгрейсинге занимает 9,89 с. В нашей стране очень мало авто с такими показателями.
Тюнинг Ford Mustang также включает внешние изменения. Автомобиль получил аэродинамический обвес, большой задний спойлер, диффузор и выпуклый капот с воздухозаборниками.
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