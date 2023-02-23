В Украине заметили экстремальный Ford Mustang мощностью 1000 сил (фото)

Украинские мастера серьезно доработали Ford Mustang для участия в драгрейсинге. Спортивный автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 2,7 с.

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В центре Киева засветился нестандартный Ford Mustang 2017 года. Спортивный автомобиль серьезно доработали и повысили его мощность. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

[ + – ] Мощность 5,0-литрового V8 выросла до 1000 сил Фото: topgir.com.ua

Этот Ford Mustang дорабатывали на протяжении двух лет. Автомобиль построил чемпион Украины по драгрейсингу мастер спорта Александр Анисимов из Мариуполя. Теперь спорткар подготовлен к спринтерским заездам.

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Двигатель Ford Mustang дополнили механическим компрессором Whipple. Отдачу 5,0-литрового V8 подняли более, чем в 2 раза – с 460 до 1000 л. с. Это самый мощный и самый быстрый Ford Mustang в Украине.

[ + – ] Купе разгоняется до сотни за 2,7 с Фото: topgir.com.ua

Динамические характеристики Mustang – на уровне дорогих суперкаров. Спортивное купе разгоняется до 100 км/ч всего за 2,7 с. Заезд на ¼ мили (402 м) в драгрейсинге занимает 9,89 с. В нашей стране очень мало авто с такими показателями.

Тюнинг Ford Mustang также включает внешние изменения. Автомобиль получил аэродинамический обвес, большой задний спойлер, диффузор и выпуклый капот с воздухозаборниками.

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