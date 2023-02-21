В Україні виявлено вінтажний Mercedes 70-х років у стані нового авто (фото)

Mercedes-Benz 200D імпортували ще за радянських часів і більшу частину часу авто стояло в гаражі. Пробіг 48-річного седана складає лише 63 тис. км.

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У Дніпрі знайдено Mercedes-Benz 200D, що відмінно зберігся, 1975 року. Автомобіль повністю автентичний і виглядає як новий. Про це розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

[ + – ] Машину ввезли ще за СРСР Фото: Roma Urraco

За 48 років цей седан Mercedes-Benz 200D W115 проїхав лише 63 тис. км. Автомобіль привезли до України ще за радянських часів та дуже мало експлуатували. Машину берегли і більшу частину часу вона простояла у гаражі – тепер це справжня капсула часу.

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Mercedes-Benz 200D у відмінному стані – лакофарбове покриття та хромовані деталі кузова чудово збереглися. Салон седана також цілком оригінальний. Під капотом автомобіля встановлено 2,0-літровий атмосферний дизель потужністю 55 к. с., що працює в парі з 4-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 130 км/год.

[ + – ] Під капотом встановлений 55-сильний турбодизель. Фото: Roma Urraco

Преміальну модель Mercedes-Benz W115 випускали з 1968 по 1976 роки та всього зібрали понад 1,9 мільйона авто. Седан є предком сучасного Mercedes-Benz E-Class.

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