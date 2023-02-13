У США виявили раритетний Chevrolet Corvette 90-х без пробігу (фото)

Chevrolet Corvette зберігали в спеціальному гаражі з клімат-контролем, завдяки чому він видається новим. Спорткар оснащений 5,7-літровим 300-сильним V8.

Related video

У Чикаго виявили Chevrolet Corvette 1994 року в стані нового авто. Майже три десятиліття машина простояла в гаражі та не виїжджала на дороги. Про це повідомляється на сайті Craigslist.

На одометрі Chevrolet Corvette висвічується пробіг 116 миль (186 км). Спорткар має такий вигляд, ніби тільки зійшов із заводського конвеєра.

[ + – ] Салон Chevrolet Corvette здається новим Фото: Craigslist

В автомобіля ідеальний стан лакофарбового покриття кузова, а на світлій обробці салону немає навіть найменших слідів зношування. Двигун Chevrolet Corvette C4 чистий, адже з 1994 року його заводили лише кілька разів.

Важливо

Брудна капсула часу: виявлено рідкісний 18-річний спорткар із пробігом 1500 км (фото)

З'ясувалося, що ця капсула часу належала дилеру та колекціонеру Chevrolet Corvette Бобу МакДорману. Він зібрав близько 200 машин і зберігав їх у спеціальному гаражі-павільйоні з клімат-контролем. Тепер він вирішив продати частину авто, і зараз можна купити Corvette за 49 900 доларів.

[ + – ] Під капотом встановлений 5,7-літровий 300-сильний V8 Фото: Craigslist

Боб МакДорман збирав спеціальні ексклюзивні версії Chevrolet Corvette, і цей автомобіль — не виняток. Він пофарбований у рідкісний мідний колір — випустили лише 24 Corvette у такому забарвленні. Крім того, обладнання включає знімний пластиковий дах.

Chevrolet Corvette 1994 оснащений 5,7-літровим 300-сильним V8 і 4-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5,1 сек і розвинути 260 км/год.

Раніше Фокус розповідав про унікальний 32-річний суперкар Jaguar XJR-15 без пробігу. Таких авто існує лише 27.