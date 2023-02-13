В США обнаружен раритетный Chevrolet Corvette 90-х без пробега (фото)
Chevrolet Corvette хранили в специальном гараже с климат-контролем, благодаря чему он выглядит как новый. Спорткар оснащен 5,7-литровым 300-сильным V8.
В Чикаго обнаружили Chevrolet Corvette 1994 года в состоянии нового авто. Почти три десятилетия машина простояла в гараже и не выезжала на дороги. Об этом сообщается на сайте Craigslist.
На одометре Chevrolet Corvette высвечивается пробег в 116 миль (186 км). Спорткар выглядит так, будто только сошел с заводского конвейера.
У автомобиля идеальное состояние лакокрасочного покрытия кузова, а на светлой отделке салона нет даже малейших следов износа. Двигатель Chevrolet Corvette C4 чистый, ведь с 1994 года его заводили всего несколько раз.
Выяснилось, что эта капсула времени принадлежало дилеру и коллекционеру Chevrolet Corvette Бобу МакДорману. Он собрал около 200 машин и всех их хранил в специальном гараже-павильоне с климат-контролем. Теперь он решил продать часть авто и сейчас можно купить Corvette за 49 900 долларов.
Боб МакДорман собирал особые эксклюзивные версии Chevrolet Corvette и этот автомобиль – не исключение. Он окрашен в редкий медный цвет – выпустили только 24 Corvette в таком окрасе. Кроме того, оснащение включает съемную пластиковую крышу.
Chevrolet Corvette 1994 года оснащен 5,7-литровым 300-сильным V8 и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,1 с и развить 260 км/ч.
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