Непомітний Mercedes 124 80-х продають за ціною двох нових Ferrari (фото)

Усього випущено лише 13 седанів Mercedes AMG Hammer і зараз вони дуже цінуються колекціонерами. Авто оснащене 6,0-літровим 385-сильним V8.

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У США на аукціоні Broad Arrow виставили Mercedes-Benz W124 1987 року. За звичайний на вигляд седан планують виручити від 575 000 до 625 000 доларів — як за два Ferrari F8 Tributo. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Авто отримало обважування та змінену кришку багажника

Mercedes W124 — масова модель, і зараз ці седани дуже дешеві. Втім, у цьому випадку йдеться про дуже рідкісне Mercedes-Benz AMG Hammer. Усього випустили лише 13 таких заряджених седанів та 30 аналогічних купе, тому зараз їх ціни зашкалюють.

[ + – ] Під капотом встановлена 385-сильна вісімка

Головна особливість Mercedes 124 AMG ховається під капотом — там встановлений 6,0-літровий великий V8 на 385 к. с. З 4-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,2 секунди, а максимальна швидкість становить 306 км/год.

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В AMG також доопрацювали кермо та підвіску, встановили покращені гальма. Водночас дизайн Mercedes 124 змінився мало — надпотужна версія дізнається хіба що по обвісі, особливим 17-дюймовим дискам і кришці загостреної багажника. У салоні замінили прилади та важіль КПП.

Пробіг авто за 36 років складає всього 52 400 км. Нещодавно автомобіль Mercedes-Benz пройшов реставрацію.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві помітили інший рідкісний Mercedes W124 — його випускали на заводі Porsche.

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