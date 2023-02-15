Українець розпродає вражаючу колекцію ретро-авто з машинами Гітлера та Брежнєва (фото)

Колекція включає раритетні Maybach, Mercedes-Benz, Jaguar та Lincoln. Виручені від продажу авто кошти будуть спрямовані на допомогу ЗСУ та відновлення України.

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У Тернополі виставили на продаж понад десяток ретро-автомобілів. Серед них є справжні раритети. Про це повідомив у Facebook власник колекції бізнесмен Тарас Демкура.

[ + – ] Кабріолет Maybach знайшли у ставці Гітлера під Вінницею

Українець почав збирати рідкісні вінтажні авто з 90-х років після того, як потрапив на ретро-фестиваль у Парижі. Більшість із них було виявлено та придбано в нашій країні, а потім відреставровано.

[ + – ] Jaguar XJ Леоніда Брежнєва

Мрією Тараса Демкури було створення автомузею, але війна змусила змінити плани. Виручені кошти будуть спрямовані на відновлення України, а також на закупівлю машин для ЗСУ у межах проєкту "Тисяча авто свободи".

[ + – ] Mercedes-Benz 540K

Перлиною колекції Тараса Демкури є чотиридверний кабріолет Maybach. Розкішне авто обслуговувало ставку Гітлера під Вінницею. Після відступу німецьких військ місцевий житель забрав кинуту машину собі та сховав у своєму гаражі.

[ + – ] "Волги" ГАЗ-21 та Opel Admiral

Раритетним є і седан Jaguar XJ 1968, подарований Леоніду Брежнєву президентом США Річардом Ніксоном. Дуже цінними є два німецькі авто 1937 — родстер Mercedes-Benz 540K і седан Opel Admiral.

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Крім того, колекція включає кабріолет Wanderer W23 1936 і американський Lincoln. Широко представлений радянський автопром — "Запорожці", "Волги", "Москвичі", представницький ЗІМ, вантажний "Урал-ЗІС". Більшість машин на ходу.

[ + – ] Wanderer W23 1936 року

Це не перша колекція авто, виставлена на продаж під час війни. Зокрема, розпродаються старовинні машини з "Фельдман-Екопарку", а отримані кошти підуть на його відновлення.

Також Фокус повідомляв, що на аукціон виставлено колекцію старовинних авто вартістю понад 12 мільйонів доларів. Вона включає рідкісний Packard 1934, створений українським дизайнером.