Раритети на $12 мільйонів: на продаж виставили неймовірну колекцію ретро-авто (фото)

Колекція налічує десять ексклюзивних авто, випущених з 20-х по 60-ті роки минулого століття. Найдорожчим є Duesenberg J 1931 за 4,5 мільйона доларів.

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У США на аукціоні RM Sotheby's розпродадуть колекцію старовинних ексклюзивних автомобілів. За них планують виручити щонайменше 12 мільйонів доларів. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного дому.

Власник колекції забажав залишитися невідомим. Йому вдалося зібрати десяток розкішних та спортивних авто відомих брендів. Більшість із них випущена до Другої світової війни.

[ + – ] Цей Packard Twelve створено українським стилістом Олексієм Сахновським Фото: RM Sotheby's

Найцінніший автомобіль у колекції — Duesenberg J 1931 з кузовом кабріолет від ательє Murphy. За нього планують отримати близько 4,5 мільйонів доларів.

Свого часу американські автомобілі Duesenberg були конкурентами Rolls-Royce. Кабріолет оснащений 6,7-літровою 265-сильною вісімкою і може розвинути 185 км/год. Авто примітне тим, що належало прокатній компанії, яка обслуговує Голлівуд, і неодноразово знімалося в кіно.

[ + – ] Bentley 4 ½ Litre 1929 року [ + – ] Cadillac V16 1930 року [ + – ] Packard Eight 1930 року [ + – ] Packard Eight 1930 року [ + – ] Mercedes-Benz 540K 1937 року [ + – ] Mercedes 300 S принцеси Ірану [ + – ] Rolls-Royce Silver Cloud [ + – ] Ferrari 250 GTE 2+2

У 3 млн доларів оцінили ексклюзивне купе Packard Twelve, створене українським дизайнером графом Олексієм Сахновським (Фокус вже детально розповідав про це авто). Крім того, продаються два кабріолети Packard Eight 1930 вартістю близько пів мільйона доларів кожен.

Родстер Cadillac 1930 з 165-сильним двигуном V16 може піти з молотка за $ 1,2 мільйона. Автомобіль 80 років належав одній родині.

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Понад мільйон доларів коштують і рідкісні кабріолети Bentley 4 ½ Litre 1929 року та Mercedes-Benz 540K 1937 року. Післявоєнний автопром представляють родстер Mercedes 300 S принцеси Ірану Ашраф, кабріолет Rolls-Royce Silver Cloud та спортивне купе Ferrari 250 GTE 2+2.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили рідкісний та незвичайний чеський лімузин Tatra 603.

Також ми писали, що продається найменший суперкар Ferrari.