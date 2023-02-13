У США засвітився старий "Запорожець" в ідеальному стані (відео)

"Запорожець" у США — велика рідкість, у цій країні зареєстровано лише 15 таких авто. ЗАЗ-966 відреставрований і мати чудовий вигляд.

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У Каліфорнії зненацька засвітився старий ЗАЗ-966 1969 року. Для США "Запорожець" є справжнім раритетом. Фото та відео з авто опубліковані на сторінці власника в Instagram.

[ + – ] Автомобіль відреставрований і виглядає чудово

В американському передмісті "Запорожець" виглядає дуже яскраво. До того ж автомобіль відреставрований до ідеального стану та перефарбований у карамельний колір.

[ + – ] Власник "Запорожця" також купив Trabant

Для США "Запорожець" є справжнім раритетом, адже таких авто за океаном дуже мало — у США зареєстровано лише 15 ЗАЗ-966. Їхня вартість часом перевищує 20 000 доларів. "Запорожці" експортували, але тільки в європейські країни та в Америці їх почали ввозити лише в 90-х.

Дуже часто такі автомобілі до США привозять емігранти країн колишнього соцтабору. Саме цей ЗАЗ-966 належить вихідцеві з Угорщини, і в нього в колекції також є східнонімецький Trabant.

ЗАЗ-966 — рання версія "Запорожця" другого покоління, що випускалася з 1966 до 1972 року. Модель оснащували двигунами об'ємом 0,9 л (30 к. с.) та 1,2 л (40 к. с.) та 4-ступінчастою механічною КПП. Автомобіль здатний розвинути 120 км/год. Саме цей ЗАЗ отримав 0,9-літровий двигун.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині виявлено унікальну електричну "Таврію". Таких авто випустили лише кілька одиниць, адже налагодити їхнє масове виробництво не вийшло.