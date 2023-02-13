В США засветился старый "Запорожец" в идеальном состоянии (видео)

"Запорожец" в США — большая редкость, в этой стране зарегистрировано лишь 15 таких авто. ЗАЗ-966 отреставрирован и выглядит отлично.

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В Калифорнии неожиданно засветился старый ЗАЗ-966 1969 года. Для США "Запорожец" является настоящим раритетом. Фото и видео с авто опубликованы на странице владельца в Instagram.

[ + – ] Автомобиль отреставрирован и выглядит отлично

В американском пригороде "Запорожец" смотрится очень колоритно. К тому же автомобиль отреставрирован до идеального состояния и перекрашен в карамельный цвет.

[ + – ] Владелец "Запорожца" также купил Trabant

Для США "Запорожец" является настоящим раритетом, ведь таких авто за океаном очень мало — в США зарегистрировано всего 15 ЗАЗ-966. Их стоимость порой превышает 20 000 долларов. "Запорожцы" экспортировали, но только в европейские страны и в Америкеу их начали ввозить только в 90-х.

Очень часто подобные авто в США привозят эмигранты стран бывшего соцлагеря. Конкретно этот ЗАЗ-966 принадлежит выходцу из Венгрии и у него в коллекции также есть восточногерманский Trabant.

ЗАЗ-966 – ранняя версия "Запорожца" второго поколения, выпускавшаяся с 1966 по 1972 годы. Модель оснащали двигателями объемом 0,9 л (30 л. с.) и 1,2 л (40 л. с.) и 4-ступенчатой механической КПП. Авто способно развить 120 км/ч. Конкретно этот ЗАЗ получил 0,9-литровый мотор.

Ранее Фокус сообщал, что в Германии обнаружена уникальная электрическая "Таврия". Таких авто выпустили всего несколько единиц, ведь наладить их массовое производство не получилось.