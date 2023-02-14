Раритеты на $12 миллионов: на продажу выставили впечатляющую коллекцию ретро-авто (фото)

Коллекция насчитывает десять эксклюзиных авто, выпущенные с 20-х по 60-е годы прошлого века. Самым дорогим является Duesenberg J 1931 года за 4,5 миллионов долларов.

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В США на аукционе RM Sotheby’s распродадут коллекцию эксклюзивных старинных автомобилей. За них планируют выручить не менее 12 миллионов долларов. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Владелец коллекции пожелал остаться неизвестным. Ему удалось собрать десяток роскошных и спортивных авто известных брендов. Большинство из них выпущены до Второй мировой войны.

[ + – ] Этот Packard Twelve создан украинским стилистом Алексеем Сахновским Фото: RM Sotheby's

Самый ценный автомобиль в коллекции – Duesenberg J 1931 года с кузовом кабриолет от ателье Murphy. За него планируют выручить около 4,5 миллионов долларов.

В свое время американские автомобили Duesenberg были конкурентами Rolls-Royce. Кабриолет оснащен 6,7-литровой 265-сильной восьмеркой и может развить 185 км/ч. Авто примечательно тем, что принадлежало прокатной компании, обслуживающей Голливуд, и неоднократно снималось в кино.

[ + – ] Bentley 4 ½ Litre 1929 года [ + – ] Cadillac V16 1930 года [ + – ] Packard Eight 1930 года [ + – ] Packard Eight 1930 года [ + – ] Mercedes-Benz 540K 1937 года [ + – ] Mercedes 300 S принцессы Ирана [ + – ] Rolls-Royce Silver Cloud [ + – ] Ferrari 250 GTE 2+2

В 3 млн долларов оценили эксклюзивное купе Packard Twelve, созданное украинским дизайнером графом Алексеем Сахновским (Фокус уже детально рассказывал об этом авто). Кроме того, продаются два кабриолета Packard Eight 1930 года стоимостью около полумиллиона долларов каждый.

Родстер Cadillac 1930 года со 165-сильным двигателем V16 может уйти с молотка за $1,2 миллиона. Автомобиль 80 лет принадлежал одной семье.

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Свыше миллиона долларов стоят и редкие кабриолеты Bentley 4 ½ Litre 1929 года и Mercedes-Benz 540K 1937 года. Послевоенный автопром представляют родстер Mercedes 300 S принцессы Ирана Ашраф, кабриолет Rolls-Royce Silver Cloud и спортивное купе Ferrari 250 GTE 2+2.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили редкий и необычный чешский лимузин Tatra 603.

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