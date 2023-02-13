Чешский авангард: редчайший лимузин Tatra 60-х продают по цене нового BMW X3 (фото)

Tatra 603 — нестандартный лимузин с расположенным сзади двигателем V8. Представительская модель никогда не поступала в свободную продажу.

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В Словакии на онлайн-аукционе Car and Classic продают Tatra 603 1967 года. Редкий лимузин оценили в 63 000 евро — как новый BMW X3. Историю авто рассказали на официальном сайте аукциона.

[ + – ] У лимузина хорошо проработана аэродинамика

Не все знают, что Tatra в свое время выпускала не только грузовые авто, но и легковые модели, причем даже представительского класса. Они были весьма авангардными и нестандартными и стоимость некоторых классических Tatra превышает миллион долларов.

[ + – ] Заднее стекло автомобиля разделено пополам

Tatra 603 – последняя в семействе обтекаемых аэродинамических моделей высшего класса чешской марки. Авто было аналогом советской "Чайки" и не поступало в свободную продажу, а распределялось среди чехословацких органов власти и государственных учреждений.

[ + – ] Tatra 603 никогда не поступал в свободную продажу

Конкретно этот автомобиль был выкуплен в 80-х и вывезен в Европу. Недавно он прошел полную реставрацию в Словакии, а его пробег за полвека составляет всего 72 тыс. км.

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Седан Tatra 603 отличается оригинальным обтекаемым дизайном с разделенным задним стеклом. Его салон отделан кожей.

[ + – ] Двигатель V8 воздушного охлаждения расположен сзади

Как и другие представительские Tatra, модель 603 является заднемоторной. Авто оснащено 2,5-литровым V8 воздушного охлаждения мощностью 105 л. с. и способно развить 170 км/ч. Среди других особенностей Tatra 603 – независимая подвеска всех колес и дисковые тормоза.

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