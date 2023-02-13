Чеський авангард: рідкісний лімузин Tatra 60-х продають за ціною нового BMW X3 (фото)
Tatra 603 — нестандартний лімузин із розташованим позаду двигуном V8. Представницька модель ніколи не надходила у вільний продаж.
У Словаччині на онлайн-аукціоні Car and Classic продають Tatra 603 1967 року. Рідкісний лімузин оцінили в 63 000 євро — як новий BMW X3. Історію авто розповіли на офіційному сайті аукціону.
Не всі знають, що Tatra свого часу випускала не лише вантажні автомобілі, а й легкові моделі, до того ж навіть представницького класу. Вони були дуже авангардними та нестандартними, і вартість деяких класичних Tatra перевищує мільйон доларів.
Tatra 603 — останній у сімействі обтічних аеродинамічних моделей вищого класу чеської марки. Авто було аналогом радянської "Чайки" та не надходило у вільний продаж, а розподілялося серед чехословацьких органів влади й державних установ.
Саме цей автомобіль був викуплений у 80-х і вивезений у Європу. Нещодавно він пройшов повну реставрацію в Словаччині, а його пробіг за пів століття складає лише 72 тис. км.Важливо
Седан Tatra 603 відрізняється оригінальним обтічним дизайном із розділеним заднім склом. Його салон оздоблений шкірою.
Як і інші представницькі Tatra, модель 603 є задньомоторною. Авто оснащене 2,5-літровим V8 повітряним охолодженням потужністю 105 к.с. і здатне розвинути 170 км/год. Серед інших особливостей Tatra 603 — незалежна підвіска всіх коліс і дискові гальма.
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