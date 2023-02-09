На продаж виставили колекційний Chevrolet зіркового співака (фото)

Chevrolet Chevelle SS належав легенді рок-н-ролу Брюсу Спрінгстіну. Кабріолет оснащений 375-сильним V8 та здатний розігнатися до 100 км/год за 6,5 с.

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У США на аукціон Mecum виставили Chevrolet Chevelle 1969 року. За не дуже рідкісний автомобіль планують отримати понад 100 00 доларів. Історію авто розповіли на сайті аукціонного дому.

[ + – ] Зірковий співак подарував кабріолет своєму звукорежисеру Фото: Mecum

Така висока ціна за авто обумовлена тим, що цей Chevrolet Chevelle належав знаменитому американському співаку Брюсу Спрінгстіну. Він купив авто в 1981 році, а через шість років подарував його своєму звукорежисеру на знак подяки за допомогу під час запису 18 альбомів. Збереглися документи на авто з автографом зірки.

[ + – ] Нещодавно автомобіль пройшов реставрацію Фото: Mecum

Chevrolet Chevelle Брюса Спрінгстіна став досить відомим у 80-х, адже співак активно його експлуатував у своєму рідному Нью-Джерсі. У 2020 році машина навіть була частиною виставки, присвяченої Спрінгстіну.

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Кабріолет оснащений 6,5-літровим V8 на 375 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 6,5 сек і розвиває швидкість понад 200 км/год.

[ + – ] Під капотом встановлений 6,5-літровий 375-сильний V8 Фото: Mecum

Авто Брюса Спрінгстіна у 2020 році відреставровано до оригінального стану. Комплектація включає спортивні сидіння, хромовані колеса, дискові гальма, радіо та подвійний вихлоп.

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