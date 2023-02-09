На продажу выставили коллекционный Chevrolet звездного певца (фото)
Chevrolet Chevelle SS принадлежал легенде рок-н-ролла Брюсу Спрингстину. Кабриолет оснащен 375-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с.
В США на аукцион Mecum выставили Chevrolet Chevelle 1969 года. За не очень редкий автомобиль планируют выручить свыше 100 00 долларов. Историю авто рассказали на сайте аукционного дома.
Столь высокая цена за авто обусловлена тем, что этот Chevrolet Chevelle принадлежал знаменитому американскому певцу Брюсу Спрингстину. Он купил авто в 1981 году, а шесть лет спустя подарил его своему звукорежиссеру в знак благодарности за помощь при записи 18 альбомов. Сохранились документы на машину с автографом звезды.
Chevrolet Chevelle Брюса Спрингстина стал довольно известным в 80-е, ведь певец активно его эксплуатировал в своем родном Нью-Джерси. В 2020 году машина даже была частью выставки, посвященной Спрингстину.
Кабриолет оснащен 6,5-литровым V8 на 375 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и развивает скорость свыше 200 км/ч.
Авто Брюса Спрингстина в 2020 году отреставрировано до оригинального состояния. Комплектация включает спортивные сиденья, хромированные колеса, дисковые тормоза, радио и двойной выхлоп.
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