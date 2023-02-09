На продажу выставили коллекционный Chevrolet звездного певца (фото)

Chevrolet Chevelle SS принадлежал легенде рок-н-ролла Брюсу Спрингстину. Кабриолет оснащен 375-сильным V8 и способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с.

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[ + – ] Звездный певец подарил кабриолет своему звукорежиссеру Фото: Mecum

Столь высокая цена за авто обусловлена тем, что этот Chevrolet Chevelle принадлежал знаменитому американскому певцу Брюсу Спрингстину. Он купил авто в 1981 году, а шесть лет спустя подарил его своему звукорежиссеру в знак благодарности за помощь при записи 18 альбомов. Сохранились документы на машину с автографом звезды.

[ + – ] Недавно автомобиль прошел реставрацию Фото: Mecum

Chevrolet Chevelle Брюса Спрингстина стал довольно известным в 80-е, ведь певец активно его эксплуатировал в своем родном Нью-Джерси. В 2020 году машина даже была частью выставки, посвященной Спрингстину.

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Кабриолет оснащен 6,5-литровым V8 на 375 л. с. и 4-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и развивает скорость свыше 200 км/ч.

[ + – ] Под капотом установлен 6,5-литровый 375-сильный V8 Фото: Mecum

Авто Брюса Спрингстина в 2020 году отреставрировано до оригинального состояния. Комплектация включает спортивные сиденья, хромированные колеса, дисковые тормоза, радио и двойной выхлоп.

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