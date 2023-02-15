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Раритетні "битки" зі США: ураган знищив колекцію старовинних Chevrolet Corvette (фото)

Chevrolet Corvette 1965, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette
Фото: the drive | Вінтажні Chevrolet Corvette пошкоджені ураганом "Іван"

Стихія серйозно пошкодила старовинні Chevrolet Corvette та особливо постраждали їх склопластикові кузови. Відремонтувати деякі спортивні автомобілі дуже складно.

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У США розпродують цілу колекцію рідкісних класичних Chevrolet Corvette. Усі автомобілі серйозно пошкоджені, а деякі з них не підлягають відновленню. Про це повідомляє сайт The Drive.

Chevrolet Corvette 1965, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette Fullscreen
Chevrolet Corvette 1966 року постраждав найбільше
Фото: Copart

Шість Chevrolet Corvette різних років випуску виставили на знаменитий аукціон вживаних авто Copart, де, як відомо, продаються так звані "битки" із США. Стан машин залишає бажати кращого.

Chevrolet Corvette 1965, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette Fullscreen
У Chevrolet Corvette 1956 відсутні капот і багажник
Фото: Copart

Вінтажні Chevrolet Corvette стали жертвами урагану "Ян", який у вересні пронісся Флоридою. Підтопленими виявились тисячі авто, серед яких були й дорогі суперкари.

Chevrolet Corvette 1965, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette Fullscreen
Chevrolet Corvette 1959 року пошкоджено менше
Фото: Copart
Chevrolet Corvette 1965, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette Fullscreen
Купе Chevrolet Corvette 1966 року
Фото: Copart

Chevrolet Corvette у цьому плані особливо не пощастило, адже у цих авто кузов виконаний зі склопластику. З одного боку, він не іржавіє, а з іншого — набагато крихкіший, ніж метал.

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Особливо постраждав Chevrolet Corvette Stingray 1966 — його кузов практично повністю знищений і не підлягає відновленню. У Corvette 1956 зруйновані крила, відсутні капот і багажник. У кабріолетів також розірвано м'який дах, що призвело до потрапляння води до салону.

Chevrolet Corvette 1965, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette Stingray, Chevrolet Corvette Fullscreen
Corvette 1995 року виглядає добре, але його салон у жахливому стані
Фото: Copart

Купе Chevrolet Corvette 1966 пошкоджено менше. У більш-менш стерпному стані і модель 1959 року — у кабріолету лише підтоплений салон і можливо потрібний ремонт двигуна. Найновіший Chevrolet Corvette 1995 року на вигляд здається цілим, але його салон і моторний відсік покриті шаром мулу.

Раніше Фокус повідомляв, що паркувальник розбив два ексклюзивні Lamborghini загальною вартістю понад мільйон доларів.

Також ми писали, що знайдено рідкісний Chevrolet Corvette 90-х без пробігу.