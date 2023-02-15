Раритетні "битки" зі США: ураган знищив колекцію старовинних Chevrolet Corvette (фото)

Стихія серйозно пошкодила старовинні Chevrolet Corvette та особливо постраждали їх склопластикові кузови. Відремонтувати деякі спортивні автомобілі дуже складно.

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У США розпродують цілу колекцію рідкісних класичних Chevrolet Corvette. Усі автомобілі серйозно пошкоджені, а деякі з них не підлягають відновленню. Про це повідомляє сайт The Drive.

[ + – ] Chevrolet Corvette 1966 року постраждав найбільше Фото: Copart

Шість Chevrolet Corvette різних років випуску виставили на знаменитий аукціон вживаних авто Copart, де, як відомо, продаються так звані "битки" із США. Стан машин залишає бажати кращого.

[ + – ] У Chevrolet Corvette 1956 відсутні капот і багажник Фото: Copart

Вінтажні Chevrolet Corvette стали жертвами урагану "Ян", який у вересні пронісся Флоридою. Підтопленими виявились тисячі авто, серед яких були й дорогі суперкари.

[ + – ] Chevrolet Corvette 1959 року пошкоджено менше Фото: Copart [ + – ] Купе Chevrolet Corvette 1966 року Фото: Copart

Chevrolet Corvette у цьому плані особливо не пощастило, адже у цих авто кузов виконаний зі склопластику. З одного боку, він не іржавіє, а з іншого — набагато крихкіший, ніж метал.

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Особливо постраждав Chevrolet Corvette Stingray 1966 — його кузов практично повністю знищений і не підлягає відновленню. У Corvette 1956 зруйновані крила, відсутні капот і багажник. У кабріолетів також розірвано м'який дах, що призвело до потрапляння води до салону.

[ + – ] Corvette 1995 року виглядає добре, але його салон у жахливому стані Фото: Copart

Купе Chevrolet Corvette 1966 пошкоджено менше. У більш-менш стерпному стані і модель 1959 року — у кабріолету лише підтоплений салон і можливо потрібний ремонт двигуна. Найновіший Chevrolet Corvette 1995 року на вигляд здається цілим, але його салон і моторний відсік покриті шаром мулу.

Раніше Фокус повідомляв, що паркувальник розбив два ексклюзивні Lamborghini загальною вартістю понад мільйон доларів.

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