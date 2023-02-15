Раритетні "битки" зі США: ураган знищив колекцію старовинних Chevrolet Corvette (фото)
Стихія серйозно пошкодила старовинні Chevrolet Corvette та особливо постраждали їх склопластикові кузови. Відремонтувати деякі спортивні автомобілі дуже складно.
У США розпродують цілу колекцію рідкісних класичних Chevrolet Corvette. Усі автомобілі серйозно пошкоджені, а деякі з них не підлягають відновленню. Про це повідомляє сайт The Drive.
Шість Chevrolet Corvette різних років випуску виставили на знаменитий аукціон вживаних авто Copart, де, як відомо, продаються так звані "битки" із США. Стан машин залишає бажати кращого.
Вінтажні Chevrolet Corvette стали жертвами урагану "Ян", який у вересні пронісся Флоридою. Підтопленими виявились тисячі авто, серед яких були й дорогі суперкари.
Chevrolet Corvette у цьому плані особливо не пощастило, адже у цих авто кузов виконаний зі склопластику. З одного боку, він не іржавіє, а з іншого — набагато крихкіший, ніж метал.Важливо
Особливо постраждав Chevrolet Corvette Stingray 1966 — його кузов практично повністю знищений і не підлягає відновленню. У Corvette 1956 зруйновані крила, відсутні капот і багажник. У кабріолетів також розірвано м'який дах, що призвело до потрапляння води до салону.
Купе Chevrolet Corvette 1966 пошкоджено менше. У більш-менш стерпному стані і модель 1959 року — у кабріолету лише підтоплений салон і можливо потрібний ремонт двигуна. Найновіший Chevrolet Corvette 1995 року на вигляд здається цілим, але його салон і моторний відсік покриті шаром мулу.
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