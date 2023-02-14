Економпропозиція: які уживані авто зі США можна купити у 2023 році всього за $25 (фото)

На американських автоаукціонах часом можна знайти автомобілі за кумедною ціною. Вони вимагають ремонту, але навіть з урахуванням цих витрат їхня покупка вигідна.

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Ціни на уживані авто в США істотно зросли останнім часом, але на ринку все ще можна знайти дуже вигідні пропозиції. Деякі авто з пробігом коштують лише 25 доларів. Про це повідомляє Авто24.

Журналісти вивчили лоти американських автомобільних аукціонів та знайшли дуже дешеві авто з пробігом. Звичайно, йдеться про так звані "битки", але їх пошкодження після ДТП не такі вже й серйозні — ремонт не буде надто дорогим.

BMW X5

[ + – ] BMW X5 першого покоління не має попиту

Кросовер BMW X5 першого покоління не надто постраждав у ДТП — пошкоджено ліве крило, бампер, капот і фара. В Україні таке авто коштує 10-12 тисяч доларів, але для Каліфорнії воно, очевидно, занадто старе, і ніхто його не купує.

BMW 325i

[ + – ] BMW 3 Series оснащений 231-сильною шісткою

Седан BMW 3 Series E90 також не новий, та й пробіг у нього майже 300 тис. км. Зате він оснащений 3,0-літровою шісткою на 231 к. с. і не дуже пошкоджений — потрібно замінити бампер і два двері.

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Toyota Highlander

[ + – ] Toyota Highlander

Також за 25 доларів можна придбати Toyota Highlander 2009 року. В Україні таке авто коштує 21 000 доларів. Ушкодження у кросовера не критичні — вдарені ліве крило, двері та пороги і навіть подушки безпеки цілі. Щоправда, авто знаходиться на Алясці і доставка звідти буде недешевою – частково цим обумовлена низька ціна.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні вдвічі зріс продаж електромобілів. У лідери ринку вирвався Volkswagen.

Також ми писали, що у РФ відмовляються купувати новий "Москвич" — за два місяці продано лише 36 кросоверів.