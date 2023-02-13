В Україні встановлено новий рекорд продажів автобусів: найпопулярніші марки січня

Українці почали активніше купувати автобуси, зокрема українського виробництва. У січні вдалося досягти кращого показника за останнє десятиліття.

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У січні 2023 року український авторинок встановив новий рекорд. За місяць реалізували 239 одиниць автобусів та мікроавтобусів. Про це повідомили в "УкрАвтопромі".

Експерти розповіли, що за січень вдалося досягти рекордного продажу автобусів. Це найкращий показник за останнє десятиліття.

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В Україні скоротилися продажі автобусів: які моделі купували у 2022 році

Порівняно з січнем 2022 року продаж автобусів збільшився вдвічі. За словами експертів, цей показник лише продовжить збільшуватись у лютому.

[ + – ] Вітчизняний бренд Еталон продав найбільше автобусів у січні

ТОП 5 найпродаваніших автобусів у січні:

Еталон — 64 автобуси Citroen — 52 автобуси Ataman — 50 автобусів ЗАЗ — 20 автобусів Volkswagen — 18 автобусів

2022 року ринок автобусів в Україні скоротився майже на 40%. Проте на початку літа минулого року активність продажу різко відновилася.

Загалом за 2022 рік українці купили 6 тисяч автобусів. Багато які з них реалізували на внутрішньому ринку.

Раніше Фокус писав, що Кабінет Міністрів вирішив заборонити експлуатацію автобусів, переобладнаних із вантажних авто.

Також ми розповіли, що на київських вулицях невдовзі можуть з'явитися двоповерхові міські автобуси.