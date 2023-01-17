В Україні скоротилися продажі автобусів: які моделі купували у 2022 році
Ринок автобусів в Україні 2022 року скоротився майже на 40%. Загалом за рік українці купили 6 тисяч нових та вживаних автобусів.
2022 року обсяг ринку автобусів в Україні скоротився майже на 40%. Незважаючи на це, на початку літа активність продажів різко відновилася. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.
Скільки автобусів купили українці у 2022 році
У грудні в Україні придбали 609 нових та вживаних автобусів. Минулого року цього ж місяця купили на 38,8% більше автобусів.
За 2022 рік українці купили 6 тисяч автобусів. У 2021 році продажі були на 40,9% більше.
Багато автобусів (71,1%) у 2022 році купили на внутрішньому ринку. Ще 18,4% привезли старими з інших країн. Усього 10,5% автобусів купили новими.
В яких регіонах України купували найбільше автобусів:
- Київська область — 647 автобусів
- Львівська область — 519 автобусів
- Київ — 503 автобуси
- Одеська область — 484 автобуси
- Дніпропетровська область — 482 автобуси
- Хмельницька область — 339 автобусів
- Волинська область — 332 автобуси
- Тернопільська область — 252 автобуси
- Івано-Франківська область — 237 автобусів
- Рівненська область — 232 автобуси
Автобуси, що найбільше продаються в Україні в 2022 році
Найпопулярнішим автобусом в Україні у 2022 році став Mercedes-Benz Sprinter. Загалом за рік купили 970 таких авто. Багато хто з них переобладнав із вантажівок.
Друге місце з продажу зайняли автобуси Mercedes-Benz T1/T2. За рік українці придбали 626 таких авто.
Третю позицію зайняв автобус українського виробництва — БАЗ А079 "Еталон". За рік купили 412 таких авто.
На четвертому місці розмістився ще один український автобус — Богдан/Отаман А-092. За рік придбали 280 таких авто.
П'ятим став автобус Iveco Daily. За рік купили 209 таких авто.
Найпопулярніші імпортні вживані автобуси у 2022 році:
- Mercedes-Benz Sprinter — 251 автобус
- Van Hool T9 — 107 автобусів
- Setra 400-Series — 50 автобусів
- Mercedes-Benz Tourismo — 40 автобусів
- Volkswagen Crafter — 39 автобусів
- Ford Transit — 34 автобуси
- VDL Ambassador — 33 автобуси
- Renault Master — 29 автобусів
- Mercedes-Benz Citaro — 27 автобусів
- Volvo B7 — 24 автобуси
- MAN Lion's Coach — 22 автобуси
- MAN Lion's City — 20 автобусів
- Neoplan Cityliner — 20 автобусів
- Van Hool Astromega — 20 автобусів
- Van Hool TX — 20 автобусів
- Scania K-Series — 19 автобусів
- Mercedes-Benz Vario — 17 автобусів
- Bova Futura — 16 автобусів
- Iveco Daily (Turbo/Power) — 16 автобусів
- Plaxton Elite — 16 автобусів
- Scania OmniExpress — 13 автобусів
- Mercedes-Benz T1/T2 — 10 автобусів
- Solaris Urbino — 10 автобусів
- BOVA Magiq — 8 автобусів
- VDL Citea — 8 автобусів
Найпопулярніші нові автобуси у 2022 році:
- Богдан/Отаман А-093 — 139 автобусів
- БАЗ А081 "Еталон" — 114 автобусів
- Богдан/Отаман А-092 — 81 автобус
- Ford Transit — 46 автобусів
- ЗАЗ А08 — 39 автобусів
- Hyundai H350 — 37 автобусів
- Otokar NAVIGO T — 25 автобусів
- Форд Transit (спец.) — 24 автобуси
- ПАЗ 4234 — 21 автобус
- Богдан А224 — 15 автобусів
- Isuzu NPR 75 (спец.) — 11 автобусів
- Toyota Hi Ace — 10 автобусів
- Hyundai H350 (спец.) — 8 автобусів
- Güleryüz Ecoline — 7 автобусів
- Mercedes-Benz Sprinter — 7 автобусів
Раніше Фокус повідомляв, що українці під час війни продовжили купувати розкішні автомобілі.