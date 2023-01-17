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В Україні скоротилися продажі автобусів: які моделі купували у 2022 році

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Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Sprinter став найбільш продаваним автобусом в Україні в 2022 році

Ринок автобусів в Україні 2022 року скоротився майже на 40%. Загалом за рік українці купили 6 тисяч нових та вживаних автобусів.

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2022 року обсяг ринку автобусів в Україні скоротився майже на 40%. Незважаючи на це, на початку літа активність продажів різко відновилася. Про це розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Скільки автобусів купили українці у 2022 році

У грудні в Україні придбали 609 нових та вживаних автобусів. Минулого року цього ж місяця купили на 38,8% більше автобусів.

За 2022 рік українці купили 6 тисяч автобусів. У 2021 році продажі були на 40,9% більше.

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Багато автобусів (71,1%) у 2022 році купили на внутрішньому ринку. Ще 18,4% привезли старими з інших країн. Усього 10,5% автобусів купили новими.

В яких регіонах України купували найбільше автобусів:

  1. Київська область — 647 автобусів
  2. Львівська область — 519 автобусів
  3. Київ — 503 автобуси
  4. Одеська область — 484 автобуси
  5. Дніпропетровська область — 482 автобуси
  6. Хмельницька область — 339 автобусів
  7. Волинська область — 332 автобуси
  8. Тернопільська область — 252 автобуси
  9. Івано-Франківська область — 237 автобусів
  10. Рівненська область — 232 автобуси

Автобуси, що найбільше продаються в Україні в 2022 році

Найпопулярнішим автобусом в Україні у 2022 році став Mercedes-Benz Sprinter. Загалом за рік купили 970 таких авто. Багато хто з них переобладнав із вантажівок.

Друге місце з продажу зайняли автобуси Mercedes-Benz T1/T2. За рік українці придбали 626 таких авто.

Третю позицію зайняв автобус українського виробництва — БАЗ А079 "Еталон". За рік купили 412 таких авто.

На четвертому місці розмістився ще один український автобус — Богдан/Отаман А-092. За рік придбали 280 таких авто.

П'ятим став автобус Iveco Daily. За рік купили 209 таких авто.

Найпопулярніші імпортні вживані автобуси у 2022 році:

  1. Mercedes-Benz Sprinter — 251 автобус
  2. Van Hool T9 — 107 автобусів
  3. Setra 400-Series — 50 автобусів
  4. Mercedes-Benz Tourismo — 40 автобусів
  5. Volkswagen Crafter — 39 автобусів
  6. Ford Transit — 34 автобуси
  7. VDL Ambassador — 33 автобуси
  8. Renault Master — 29 автобусів
  9. Mercedes-Benz Citaro — 27 автобусів
  10. Volvo B7 — 24 автобуси
  11. MAN Lion's Coach — 22 автобуси
  12. MAN Lion's City — 20 автобусів
  13. Neoplan Cityliner — 20 автобусів
  14. Van Hool Astromega — 20 автобусів
  15. Van Hool TX — 20 автобусів
  16. Scania K-Series — 19 автобусів
  17. Mercedes-Benz Vario — 17 автобусів
  18. Bova Futura — 16 автобусів
  19. Iveco Daily (Turbo/Power) — 16 автобусів
  20. Plaxton Elite — 16 автобусів
  21. Scania OmniExpress — 13 автобусів
  22. Mercedes-Benz T1/T2 — 10 автобусів
  23. Solaris Urbino — 10 автобусів
  24. BOVA Magiq — 8 автобусів
  25. VDL Citea — 8 автобусів

Найпопулярніші нові автобуси у 2022 році:

  1. Богдан/Отаман А-093 — 139 автобусів
  2. БАЗ А081 "Еталон" — 114 автобусів
  3. Богдан/Отаман А-092 — 81 автобус
  4. Ford Transit — 46 автобусів
  5. ЗАЗ А08 — 39 автобусів
  6. Hyundai H350 — 37 автобусів
  7. Otokar NAVIGO T — 25 автобусів
  8. Форд Transit (спец.) — 24 автобуси
  9. ПАЗ 4234 — 21 автобус
  10. Богдан А224 — 15 автобусів
  11. Isuzu NPR 75 (спец.) — 11 автобусів
  12. Toyota Hi Ace — 10 автобусів
  13. Hyundai H350 (спец.) — 8 автобусів
  14. Güleryüz Ecoline — 7 автобусів
  15. Mercedes-Benz Sprinter — 7 автобусів

Раніше Фокус повідомляв, що українці під час війни продовжили купувати розкішні автомобілі.