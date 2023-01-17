В Украине сократились продажи автобусов: какие модели покупали в 2022 году
Рынок автобусов в Украине в 2022 году сократился почти на 40%. Всего за год украинцы купили 6 тысяч новых и подержанных автобусов.
В 2022 году объем рынка автобусов в Украине сократился почти на 40%. Несмотря на это в начале лета активность продаж резко возобновилась. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.
Сколько автобусов купили украинцы в 2022 году
В декабре в Украине приобрели 609 новых и подержанных автобусов. В прошлом году в этом же месяце купили на 38,8% больше автобусов.
За 2022 год украинцы купили 6 тысяч автобусов. В 2021 году продажи были на 40,9% больше.
Многие автобусы (71,1%) в 2022 году купили на внутреннем рынке. Еще 18,4% привезли подержанными из других стран. Всего 10,5% автобусов купили новыми.
В каких регионах Украины покупали больше всего автобусов:
- Киевская область — 647 автобусов
- Львовская область — 519 автобусов
- Киев — 503 автобуса
- Одесская область — 484 автобуса
- Днепропетровская область — 482 автобуса
- Хмельницкая область — 339 автобусов
- Волынская область — 332 автобуса
- Тернопольская область — 252 автобуса
- Ивано-Франковская область — 237 автобусов
- Ровенская область — 232 автобуса
Самые продаваемые автобусы в Украине в 2022 году
Самым популярным автобусом в Украине в 2022 году стал Mercedes-Benz Sprinter. Всего за год купили 970 таких авто. Многие из них переоборудовали из грузовиков.
Второе место по продажам заняли автобусы Mercedes-Benz T1/T2. За год украинцы приобрели 626 таких авто.
Третью позицию занял автобус украинского производства – БАЗ А079 "Эталон". За год купили 412 таких авто.
На четвертом месте разместился еще один украинский автобус – Богдан/Атаман А-092. За год приобрели 280 таких авто.
Пятым стал автобус Iveco Daily. За год купили 209 таких авто.
Самые популярные импортные подержанные автобусы в 2022 году:
- Mercedes-Benz Sprinter — 251 автобус
- Van Hool T9 — 107 автобусов
- Setra 400-Series — 50 автобусов
- Mercedes-Benz Tourismo — 40 автобусов
- Volkswagen Crafter — 39 автобусов
- Ford Transit — 34 автобуса
- VDL Ambassador — 33 автобуса
- Renault Master — 29 автобусов
- Mercedes-Benz Citaro — 27 автобусов
- Volvo B7 — 24 автобуса
- MAN Lionʼs Coach — 22 автобуса
- MAN Lionʼs City — 20 автобусов
- Neoplan Cityliner — 20 автобусов
- Van Hool Astromega — 20 автобусов
- Van Hool TX — 20 автобусов
- Scania K-Series — 19 автобусов
- Mercedes-Benz Vario — 17 автобусов
- Bova Futura — 16 автобусов
- Iveco Daily (Turbo/Power) — 16 автобусов
- Plaxton Elite — 16 автобусов
- Scania OmniExpress — 13 автобусов
- Mercedes-Benz T1/T2 — 10 автобусов
- Solaris Urbino — 10 автобусов
- BOVA Magiq — 8 автобусов
- VDL Citea — 8 автобусов
Самые популярные новые автобусы в 2022 году:
- Богдан/Атаман А-093 — 139 автобусов
- БАЗ А081 "Эталон" — 114 автобусов
- Богдан/Атаман А-092 — 81 автобус
- Ford Transit — 46 автобусов
- ЗАЗ А08 — 39 автобусов
- Hyundai H350 — 37 автобусов
- Otokar NAVIGO T — 25 автобусов
- Форд Transit (спец.) — 24 автобуса
- ПАЗ 4234 — 21 автобус
- Богдан А224 — 15 автобусов
- Isuzu NPR 75 (спец.) — 11 автобусов
- Toyota Hi Ace — 10 автобусов
- Hyundai H350 (спец.) — 8 автобусов
- Güleryüz Ecoline — 7 автобусов
- Mercedes-Benz Sprinter — 7 автобусов
Ранее Фокус сообщал, что украинцы во время войны продолжили покупать роскошные автомобили.