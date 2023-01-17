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В Украине сократились продажи автобусов: какие модели покупали в 2022 году

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Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz Sprinter стал самым продаваемым автобусом в Украине в 2022 году

Рынок автобусов в Украине в 2022 году сократился почти на 40%. Всего за год украинцы купили 6 тысяч новых и подержанных автобусов.

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В 2022 году объем рынка автобусов в Украине сократился почти на 40%. Несмотря на это в начале лета активность продаж резко возобновилась. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

Сколько автобусов купили украинцы в 2022 году

В декабре в Украине приобрели 609 новых и подержанных автобусов. В прошлом году в этом же месяце купили на 38,8% больше автобусов.

За 2022 год украинцы купили 6 тысяч автобусов. В 2021 году продажи были на 40,9% больше.

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Многие автобусы (71,1%) в 2022 году купили на внутреннем рынке. Еще 18,4% привезли подержанными из других стран. Всего 10,5% автобусов купили новыми.

В каких регионах Украины покупали больше всего автобусов:

  1. Киевская область — 647 автобусов
  2. Львовская область — 519 автобусов
  3. Киев — 503 автобуса
  4. Одесская область — 484 автобуса
  5. Днепропетровская область — 482 автобуса
  6. Хмельницкая область — 339 автобусов
  7. Волынская область — 332 автобуса
  8. Тернопольская область — 252 автобуса
  9. Ивано-Франковская область — 237 автобусов
  10. Ровенская область — 232 автобуса

Самые продаваемые автобусы в Украине в 2022 году

Самым популярным автобусом в Украине в 2022 году стал Mercedes-Benz Sprinter. Всего за год купили 970 таких авто. Многие из них переоборудовали из грузовиков.

Второе место по продажам заняли автобусы Mercedes-Benz T1/T2. За год украинцы приобрели 626 таких авто.

Третью позицию занял автобус украинского производства – БАЗ А079 "Эталон". За год купили 412 таких авто.

На четвертом месте разместился еще один украинский автобус – Богдан/Атаман А-092. За год приобрели 280 таких авто.

Пятым стал автобус Iveco Daily. За год купили 209 таких авто.

Самые популярные импортные подержанные автобусы в 2022 году:

  1. Mercedes-Benz Sprinter — 251 автобус
  2. Van Hool T9 — 107 автобусов
  3. Setra 400-Series — 50 автобусов
  4. Mercedes-Benz Tourismo — 40 автобусов
  5. Volkswagen Crafter — 39 автобусов
  6. Ford Transit — 34 автобуса
  7. VDL Ambassador — 33 автобуса
  8. Renault Master — 29 автобусов
  9. Mercedes-Benz Citaro — 27 автобусов
  10. Volvo B7 — 24 автобуса
  11. MAN Lionʼs Coach — 22 автобуса
  12. MAN Lionʼs City — 20 автобусов
  13. Neoplan Cityliner — 20 автобусов
  14. Van Hool Astromega — 20 автобусов
  15. Van Hool TX — 20 автобусов
  16. Scania K-Series — 19 автобусов
  17. Mercedes-Benz Vario — 17 автобусов
  18. Bova Futura — 16 автобусов
  19. Iveco Daily (Turbo/Power) — 16 автобусов
  20. Plaxton Elite — 16 автобусов
  21. Scania OmniExpress — 13 автобусов
  22. Mercedes-Benz T1/T2 — 10 автобусов
  23. Solaris Urbino — 10 автобусов
  24. BOVA Magiq — 8 автобусов
  25. VDL Citea — 8 автобусов

Самые популярные новые автобусы в 2022 году:

  1. Богдан/Атаман А-093 — 139 автобусов
  2. БАЗ А081 "Эталон" — 114 автобусов
  3. Богдан/Атаман А-092 — 81 автобус
  4. Ford Transit — 46 автобусов
  5. ЗАЗ А08 — 39 автобусов
  6. Hyundai H350 — 37 автобусов
  7. Otokar NAVIGO T — 25 автобусов
  8. Форд Transit (спец.) — 24 автобуса
  9. ПАЗ 4234 — 21 автобус
  10. Богдан А224 — 15 автобусов
  11. Isuzu NPR 75 (спец.) — 11 автобусов
  12. Toyota Hi Ace — 10 автобусов
  13. Hyundai H350 (спец.) — 8 автобусов
  14. Güleryüz Ecoline — 7 автобусов
  15. Mercedes-Benz Sprinter — 7 автобусов

Ранее Фокус сообщал, что украинцы во время войны продолжили покупать роскошные автомобили.