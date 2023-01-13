В Украине установили рекорд по продажам грузовиков: популярные модели 2022 года

В 2022 году продажи грузовиков в Украине выросли на 19% по сравнению с 2021 годом. В декабре украинцы купили 3,5 тысячи новых и подержанных седельных тягачей.

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Украинцы в 2022 году установили рекорд по продажам седельных тягачей. Эксперты считают, что это связано с логистическими проблемами с морским и авиасообщением из-за российского вторжения. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

В 2022 году продажи седельных тягачей выросли на 19% по сравнению с прошлым годом. Этот сегмент рынка оказался одним из немногих, которые продемонстрировали рост в непростом ушедшем году.

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Как менялся рынок седельных тягачей в 2022 году:

В декабре 2022 года в Украине купили 3,5 тысячи новых и подержанных седельных тягачей. Этот показатель на 12,2% больше, чем в декабре прошлого года.

В 2022 году украинцы приобрели 33,6 тысячи грузовиков, что на 9,3% больше, чем в 2021 году. Около 17,7 тысячи (52,7%) седельных тягачей импортировали подержанными из других стран. Продажи на внутреннем рынке составили 42,6%. Из них только 4,7% грузовиков купили новыми.

Пик продаж седельных тягачей произошел в сентябре. За этот месяц украинцы купили 4,4 тысячи грузовиков. Рост сегмента начался в июне из-за нехватки подвижного состава в парках из-за изменения логистических маршрутов.

В октябре 2022 года эксперты зафиксировали падение продаж грузовиков. Оно продлилось три месяца подряд.

[ + – ] Как менялся рынок седельных тягачей в 2022 году Фото: Институт исследований авторынка

В каких областях украинцы купили больше всего грузовиков:

В 2022 году во Львовской области купили 3,2 тысячи новых и подержанных седельных тягачей (9,6%). В Одесской области зарегистрировали 3 тысячи грузовиков (9,1%).

В Киевской области приобрели 2,5 тысячи седельных тягачей (7,4%), а в Киеве — 2,4 тысячи (7,2%). В Закарпатской области за год купили 2,3 тысячи грузовиков (6,9%).

В Луганской области купили меньше всего седельных тягачей — 77 единиц. В Херсонской и Донецкой областях приобрели 84 и 92 грузовика соответственно.

[ + – ] В каких областях украинцы купили больше всего грузовиков Фото: Институт исследований авторынка

Самые продаваемые грузовики на внутреннем рынке:

Самым продаваемым седельным тягачом в Украине в 2022 году стал DAF XF. Всего за год купили 4,1 тысячу грузовиков этой модели. За ним расположился Volvo FH с 1,7 тысячи проданных авто.

Третье место по продажам занял Renault Magnum (1,7 тысячи проданных грузовиков), а на четвертом — MAN TGX (1,6 тысячи купленных тягачей).

Renault Premium занял пятое место по продажам в Украине в 2022 году. За год украинцы купили 1,1 тысячи грузовиков этой модели.

Средний возраст седельных тягачей на внутреннем рынке составил 13,5 лет. Большинство этих грузовиков купили физические лица (81,6%).

[ + – ] Самые популярные грузовики на внутреннем рынке Фото: Институт исследований авторынка

Самые популярные импортируемые грузовики:

В 2022 году в Украину из других стран привезли 8,8 тысячи грузовиков DAF XF. Также пользовался спросом MAN TGX (6,6 тысячи импортированных седельных тягачей).

Третье место среди импортируемых грузовиков занял Volvo FH (3,9 тысячи импортированных седельных тягачей), а Renault Magnum — четвертое место (2,2 тысячи грузовиков).

Пятерку лидеров среди импортируемых грузовиков замыкает Scania R-Series. Было привезено 1,8 тысячи единиц авто этой модели.

[ + – ] Самые популярные импортируемые грузовики Фото: Институт исследований авторынка

Самые продаваемые новые грузовики в Украине:

Украинцы покупали и новые седельные тягачи в 2022 году. Показатели значительно уступают рынку б/у автомобилей.

Первое место по продажам в 2022 году занял MAN TGX (354 проданных грузовика). На втором месте расположилась модель Volvo FH (328 проданных грузовика), а на третьем – Mercedes-Benz Actros (261 проданных грузовика).

[ + – ] Самые популярные новые грузовики в Украине Фото: Институт исследований авторынка

Ранее Фокус писал, что за 2022 год украинцы купили 37,9 тысячи новых легковых автомобилей.