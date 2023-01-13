В Україні встановили рекорд із продажу вантажівок: популярні моделі 2022 року

У 2022 році продажі вантажівок в Україні зросли на 19% порівняно з 2021 роком. У грудні українці купили 3,5 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів.

Related video

Українці у 2022 році встановили рекорд із продажу сідлових тягачів. Експерти вважають, що це пов'язано з логістичними проблемами з морським та авіасполученням через російське вторгнення. Про це повідомили в Інституті досліджень авторинку.

У 2022 році продаж сідлових тягачів зріс на 19% порівняно з минулим роком. Цей сегмент ринку виявився одним з небагатьох, які продемонстрували зростання у непростому минулому році.

Важливо

Українці під час війни активно купують розкішні авто: найпопулярніші марки та моделі

Як змінювався ринок сідлових тягачів у 2022 році:

У грудні 2022 року в Україні купили 3,5 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів. Цей показник на 12,2% більший, ніж у грудні минулого року.

У 2022 українці придбали 33,6 тисячі вантажівок, що на 9,3% більше, ніж 2021 року. Близько 17,7 тисячі (52,7%) сідлових тягачів імпортували старими з інших країн. Продажі на внутрішньому ринку склали 42,6%. Із них лише 4,7% вантажівок купили новими.

Пік продажу сідельних тягачів відбувся у вересні. За цей місяць українці купили 4,4 тисячі вантажівок. Зростання сегмента почалося в червні через нестачу рухомого складу в парках через зміну логістичних маршрутів.

У жовтні 2022 року експерти зафіксували падіння продажів вантажівок. Воно тривало три місяці поспіль.

[ + – ] Як змінювався ринок сідлових тягачів у 2022 році Фото: Інститут досліджень авторинку

В яких областях українці купили найбільше вантажівок:

2022 року у Львівській області купили 3,2 тисячі нових та вживаних сідлових тягачів (9,6%). На Одещині зареєстрували 3 тисячі вантажівок (9,1%).

На Київщині придбали 2,5 тисячі сідлових тягачів (7,4%), а у Києві — 2,4 тисячі (7,2%). На Закарпатті за рік купили 2,3 тисячі вантажівок (6,9%).

На Луганщині купили найменше сідлових тягачів — 77 одиниць. У Херсонській та Донецькій областях придбали 84 та 92 вантажівки відповідно.

[ + – ] В яких областях українці купили найбільше вантажівок Фото: Інститут досліджень авторинку

Вантажівки, що найбільше продаються на внутрішньому ринку:

Найпопулярнішим сідловим тягачем в Україні у 2022 році став DAF XF. Усього за рік купили 4,1 тисячі вантажівок цієї моделі. За ним розташувався Volvo FH з 1,7 тисячі проданих авто.

Третє місце з продажу зайняв Renault Magnum (1,7 тисячі проданих вантажівок), а на четвертому — MAN TGX (1,6 тисячі куплених тягачів).

Renault Premium посів п'яте місце з продажу в Україні у 2022 році. За рік українці купили 1,1 тисячі вантажівок цієї моделі.

Середній вік сідельних тягачів на внутрішньому ринку становив 13,5 років. Більшість цих вантажівок купили фізичні особи (81,6%).

[ + – ] Найпопулярніші вантажівки на внутрішньому ринку Фото: Інститут досліджень авторинку

Найпопулярніші імпортовані вантажівки:

У 2022 в Україну з інших країн привезли 8,8 тисячі вантажівок DAF XF. Також мала попит MAN TGX (6,6 тисячі імпортованих сідлових тягачів).

Третє місце серед імпортованих вантажівок посів Volvo FH (3,9 тисячі імпортованих сідлових тягачів), а Renault Magnum — четверте місце (2,2 тисячі вантажівок).

П'ятірку лідерів серед вантажівок замикає Scania R-Series. Привезено 1,8 тисячі одиниць авто цієї моделі.

[ + – ] Найпопулярніші імпортовані вантажівки Фото: Інститут досліджень авторинку

Найновіші нові вантажівки в Україні:

Українці купували й нові сідлові тягачі 2022 року. Показники значно поступаються ринку вживаних автомобілів.

Перше місце з продажу у 2022 році посів MAN TGX (354 проданих вантажівки). На другому місці розташувалася модель Volvo FH (328 проданих вантажівок), а на третьому — Mercedes-Benz Actros (261 продана вантажівка).

[ + – ] Найпопулярніші нові вантажівки в Україні Фото: Інститут досліджень авторинку

Раніше Фокус писав, що за 2022 рік українці купили 37,9 тисячі нових легкових автомобілів.