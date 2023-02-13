В Украине установлен новый рекорд продаж автобусов: самые популярные марки января

Украинцы стали активнее покупать автобусы, в том числе украинского производства. В январе удалось добиться лучшего показателя за последнее десятилетие.

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В январе 2023 года украинский авторынок установил новый рекорд. За месяц было реализовано 239 единиц автобусов и микроавтобусов. Об этом сообщили в УкрАвтопроме.

Эксперты рассказали, что за январь удалось достичь рекордных продаж автобусов. Это самый лучший показатель за последнее десятилетие.

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В Украине сократились продажи автобусов: какие модели покупали в 2022 году

В сравнении с январем 2022 года продажи автобусов увеличились вдвое. По словам экспертов, этот показатель только продолжит увеличиваться в феврале.

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ТОП-5 самых продаваемых автобусов в январе:

Эталон — 64 автобуса Citroen — 52 автобуса Ataman — 50 автобусов ЗАЗ — 20 автобусов Volkswagen — 18 автобусов

В 2022 году рынок автобусов в Украине сократился почти на 40%. Тем не менее в начале лета прошлого года активность продаж резко возобновилась.

Всего за 2022 год украинцы купили 6 тысяч автобусов. Многие из них были реализованы на внутреннем рынке.

Ранее Фокус писал, что Кабинет Министров решил запретить эксплуатацию автобусов, переоборудованных из грузовых авто.

Также мы рассказали, что на киевских улицах вскоре могут появиться двухэтажные городские автобусы.