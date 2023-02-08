Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Продажі електромобілів в Україні зросли вдвічі: найпопулярніші марки та моделі

Volkswagen ID.4, Nissan Leaf, електромобілі в Україні, найпопулярніші електромобілі в Україні, продаж електромобілів
Фото: Volkswagen | Volkswagen вирвався у лідери на українському ринку електромобілів

Українці почали купувати більше нових електромобілів — їхня частка зросла до 15,3%. На перше місце в сегменті вийшов бренд Volkswagen.

Related video

Відключення електроенергії не заважають українцям купувати електромобілі. За січень їх придбали 1375 — це дещо менше, ніж у грудні, зате вдвічі більше, ніж у січні 2021 року. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.

Переважна більшість електрокарів (1063) придбані уживаними. Водночас зазначається, що частка нових електромобілів зросла до 15,3%.

У сегменті новий лідер вперше за довгі роки — Volkswagen витіснив Nissan на другу позицію. За січень придбали 368 авто німецької марки. Серед нових електрокарів лідирує Volkswagen ID.4.

Volkswagen ID.4, Nissan Leaf, електромобілі в Україні, найпопулярніші електромобілі в Україні, продаж електромобілів Fullscreen
Серед електрокарів лідером залишається Nissan Leaf
Фото: Nissan

Найпопулярніші нові електромобілі в Україні за 2023 рік:

  1. Volkswagen ID.4 — 132 проданих авто
  2. Honda M-NV — 42
  3. Mercedes-Benz EQC — 20
  4. Volkswagen ID.6 — 11
  5. Dongfeng EX1 — 8

Водночас у сегменті електрокарів, що були у використанні, як і раніше, лідирує Nissan Leaf, хоча VW ID.4 близько до нього підібрався.

Важливо
Найпопулярніший кросовер Ford можуть зняти з виробництва: названо причину
Найпопулярніший кросовер Ford можуть зняти з виробництва: названо причину

Найпопулярніші електромобілі з пробігом за січень 2023 року:

  1. Nissan Leaf — 180 проданих авто
  2. Volkswagen ID.4 — 162
  3. Tesla Model 3 — 114
  4. Honda M-NV — 69
  5. Tesla Model Y — 67
  6. Tesla Model S — 50
  7. Renault Zoe — 48
  8. Volkswagen E-Golf — 37
  9. Chevrolet Bolt — 30
  10. Audi E-Tron — 23

Загалом в Україні вже зареєстровано 47 982 електромобілі — більше, ніж у будь-якій із сусідніх країн.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші авто з пробігом в Україні.