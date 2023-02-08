Продажі електромобілів в Україні зросли вдвічі: найпопулярніші марки та моделі

Українці почали купувати більше нових електромобілів — їхня частка зросла до 15,3%. На перше місце в сегменті вийшов бренд Volkswagen.

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Відключення електроенергії не заважають українцям купувати електромобілі. За січень їх придбали 1375 — це дещо менше, ніж у грудні, зате вдвічі більше, ніж у січні 2021 року. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.

Переважна більшість електрокарів (1063) придбані уживаними. Водночас зазначається, що частка нових електромобілів зросла до 15,3%.

У сегменті новий лідер вперше за довгі роки — Volkswagen витіснив Nissan на другу позицію. За січень придбали 368 авто німецької марки. Серед нових електрокарів лідирує Volkswagen ID.4.

[ + – ] Серед електрокарів лідером залишається Nissan Leaf Фото: Nissan

Найпопулярніші нові електромобілі в Україні за 2023 рік:

Volkswagen ID.4 — 132 проданих авто Honda M-NV — 42 Mercedes-Benz EQC — 20 Volkswagen ID.6 — 11 Dongfeng EX1 — 8

Водночас у сегменті електрокарів, що були у використанні, як і раніше, лідирує Nissan Leaf, хоча VW ID.4 близько до нього підібрався.

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Найпопулярніші електромобілі з пробігом за січень 2023 року:

Nissan Leaf — 180 проданих авто Volkswagen ID.4 — 162 Tesla Model 3 — 114 Honda M-NV — 69 Tesla Model Y — 67 Tesla Model S — 50 Renault Zoe — 48 Volkswagen E-Golf — 37 Chevrolet Bolt — 30 Audi E-Tron — 23

Загалом в Україні вже зареєстровано 47 982 електромобілі — більше, ніж у будь-якій із сусідніх країн.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші авто з пробігом в Україні.