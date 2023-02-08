Продажі електромобілів в Україні зросли вдвічі: найпопулярніші марки та моделі
Українці почали купувати більше нових електромобілів — їхня частка зросла до 15,3%. На перше місце в сегменті вийшов бренд Volkswagen.
Відключення електроенергії не заважають українцям купувати електромобілі. За січень їх придбали 1375 — це дещо менше, ніж у грудні, зате вдвічі більше, ніж у січні 2021 року. Про це свідчить статистика Інституту дослідження авторинку.
Переважна більшість електрокарів (1063) придбані уживаними. Водночас зазначається, що частка нових електромобілів зросла до 15,3%.
У сегменті новий лідер вперше за довгі роки — Volkswagen витіснив Nissan на другу позицію. За січень придбали 368 авто німецької марки. Серед нових електрокарів лідирує Volkswagen ID.4.
Найпопулярніші нові електромобілі в Україні за 2023 рік:
- Volkswagen ID.4 — 132 проданих авто
- Honda M-NV — 42
- Mercedes-Benz EQC — 20
- Volkswagen ID.6 — 11
- Dongfeng EX1 — 8
Водночас у сегменті електрокарів, що були у використанні, як і раніше, лідирує Nissan Leaf, хоча VW ID.4 близько до нього підібрався.Важливо
Найпопулярніші електромобілі з пробігом за січень 2023 року:
- Nissan Leaf — 180 проданих авто
- Volkswagen ID.4 — 162
- Tesla Model 3 — 114
- Honda M-NV — 69
- Tesla Model Y — 67
- Tesla Model S — 50
- Renault Zoe — 48
- Volkswagen E-Golf — 37
- Chevrolet Bolt — 30
- Audi E-Tron — 23
Загалом в Україні вже зареєстровано 47 982 електромобілі — більше, ніж у будь-якій із сусідніх країн.
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші авто з пробігом в Україні.