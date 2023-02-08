Продажи электромобилей в Украине выросли вдвое: самые популярные марки и модели

Украинцы стали покупать больше новых электромобилей — их доля выросла до 15,3%. На первое место в сегменте вышел бренд Volkswagen.

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Отключения электроэнергиии не мешают украинцам покупать электромобили. За январь их приобрели 1375 — это несколько меньше, чем в декабре, но зато в два раза больше, чем в январе 2021 года. Об этом свидетельствует статистика Института исследования авторынка.

Подавляющее большинство электрокаров (1063) приобретены подержанными. Вместе с тем, отмечается, что доля новых электромобилей выросла до 15,3%.

В сегменте новый лидер впервые за долгие годы — Volkswagen потеснил Nissan на вторую позицию. За январь приобрели 368 авто немецкой марки. Среди новых электрокаров лидирует Volkswagen ID.4.

[ + – ] Среди подержанных электрокаров лидером остается Nissan Leaf Фото: Nissan

Самые популярные новые электромобили в Украине за 2023 год:

Volkswagen ID.4 — 132 проданных авто Honda M-NV — 42 Mercedes-Benz EQC — 20 Volkswagen ID.6 — 11 Dongfeng EX1 — 8

В то же время, в сегменте подержанных электрокаров по-прежнему лидирует Nissan Leaf, хотя VW ID.4 близко к нему подобрался.

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Самые популярные электромобили с пробегом за январь 2023 года:

Nissan Leaf — 180 проданных авто Volkswagen ID.4 — 162 Tesla Model 3 — 114 Honda M-NV — 69 Tesla Model Y — 67 Tesla Model S — 50 Renault Zoe — 48 Volkswagen E-Golf — 37 Chevrolet Bolt — 30 Audi E-Tron — 23

Всего в Украине уже зарегистрировано 47 982 электромобиля – больше, чем в любой из соседних стран.

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