Продажи электромобилей в Украине выросли вдвое: самые популярные марки и модели
Украинцы стали покупать больше новых электромобилей — их доля выросла до 15,3%. На первое место в сегменте вышел бренд Volkswagen.
Отключения электроэнергиии не мешают украинцам покупать электромобили. За январь их приобрели 1375 — это несколько меньше, чем в декабре, но зато в два раза больше, чем в январе 2021 года. Об этом свидетельствует статистика Института исследования авторынка.
Подавляющее большинство электрокаров (1063) приобретены подержанными. Вместе с тем, отмечается, что доля новых электромобилей выросла до 15,3%.
В сегменте новый лидер впервые за долгие годы — Volkswagen потеснил Nissan на вторую позицию. За январь приобрели 368 авто немецкой марки. Среди новых электрокаров лидирует Volkswagen ID.4.
Самые популярные новые электромобили в Украине за 2023 год:
- Volkswagen ID.4 — 132 проданных авто
- Honda M-NV — 42
- Mercedes-Benz EQC — 20
- Volkswagen ID.6 — 11
- Dongfeng EX1 — 8
В то же время, в сегменте подержанных электрокаров по-прежнему лидирует Nissan Leaf, хотя VW ID.4 близко к нему подобрался.Важно
Самые популярные электромобили с пробегом за январь 2023 года:
- Nissan Leaf — 180 проданных авто
- Volkswagen ID.4 — 162
- Tesla Model 3 — 114
- Honda M-NV — 69
- Tesla Model Y — 67
- Tesla Model S — 50
- Renault Zoe — 48
- Volkswagen E-Golf — 37
- Chevrolet Bolt — 30
- Audi E-Tron — 23
Всего в Украине уже зарегистрировано 47 982 электромобиля – больше, чем в любой из соседних стран.
Ранее Фокус рассказывал про самые популярные авто с пробегом в Украине.