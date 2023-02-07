Какие авто с пробегом покупали украинцы в январе 2023 года: самые популярные модели

Рынок подержанных авто в Украине все еще сохраняет свои позиции. Чаще всего украинцы отдают предпочтение автомобилям бренда Volkswagen.

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В январе 2023 года украинский авторынок сохранил свои позиции. Эксперты назвали самые популярные автомобили на внутреннем рынке, а также самые востребованные авто из-за границы. Подробности рассказали в Институте исследований авторынка.

Самые популярные бренды авто на внутреннем рынке

[ + – ] Volkswagen стал лидером не только на внутреннем рынке, но и среди авто, привезенных из других стран в Украину Фото: Volkswagen

В январе лидером среди брендов легковых авто с пробегом в Украине стал Volkswagen. Всего за месяц купили 8,3 тысячи автомобилей этой марки.

Второе место занял бренд ВАЗ. В январе было зарегистрировано почти 3,9 тысячи сделок купли-продажи этих авто.

На третьем месте расположился Renault. За прошлый месяц украинцы купили почти 3,8 тысячи автомобилей этого бренда.

ТОП-15 самых продаваемых брендов авто на внутреннем рынке:

Volkswagen — 8308 проданных авто ВАЗ — 3896 проданных авто Renault — 3797 проданных авто Skoda — 3496 проданных авто Toyota — 3417 проданных авто Mercedes-Benz — 3384 проданных авто BMW — 3353 проданных авто Ford — 3193 проданных авто Opel — 2838 проданных авто Audi — 2721 проданное авто Hyundai — 2635 проданных авто Nissan — 2307 проданных авто Chevrolet — 1902 проданных авто Mitsubishi — 1898 проданных авто Mazda — 1800 проданных авто

Самые популярные модели авто на внутреннем рынке

[ + – ] Volkswagen Passat стал самой популярной моделью на внутреннем рынке Фото: Volkswagen

В январе 2023 года первое место по продажам на внутреннем рынке заняла модель Volkswagen Passat. За месяц было продано 2,5 тысячи таких авто.

На втором месте расположилась бюджетная модель Daewoo Lanos/Sens. В январе украинцы купили почти 2,2 тысячи этих автомобилей.

Третье место заняла Skoda Octavia. За прошлый месяц в Украине купили почти 2,1 тысячи таких авто.

ТОП-20 самых продаваемых моделей авто на внутреннем рынке:

Volkswagen Passat — 2 503 проданных авто Daewoo Lanos/Sens — 2 132 проданных авто Skoda Octavia — 2 049 проданных авто Volkswagen Golf — 1 869 проданных авто Renault Megane — 1 136 проданных авто Ford Focus — 1 011 проданных авто BMW 5 Series — 987 проданных авто Opel Astra — 891 проданное авто Toyota Camry – 886 проданных авто BMW 3 Series — 873 проданных авто Audi A6 – 859 проданных авто Skoda Fabia — 819 проданных авто ВАЗ 2109/99 – 800 проданных авто Mercedes-Benz E-Class – 767 проданных авто Chevrolet Aveo — 752 проданных авто Audi A4 – 749 проданных авто BMW X5 – 709 проданных авто Renault Scenic — 617 проданных авто Volkswagen Jetta — 613 проданных авто Mitsubishi Lancer – 596 проданных авто

Самые популярные бренды среди импортных автомобилей

Самым популярным брендом авто среди импортных автомобилей с пробегом снова стал Volkswagen. В январе украинцы зарегистрировали 2,4 тысячи таких автомобилей.

На втором месте расположился Renault. За месяц в Украину импортировали и зарегистрировали 1,4 тысячи авто этого бренда.

Третье место занял бренд Skoda. В январе зарегистрировали почти тысячу таких авто.

ТОП-15 самых популярных брендов среди импортных авто:

Volkswagen — 2393 зарегистрированных авто Renault — 1421 зарегистрированное авто Skoda — 984 зарегистрированных авто Ford — 948 зарегистрированных авто Nissan — 702 зарегистрированных авто Audi — 693 зарегистрированных авто Opel — 550 зарегистрированных авто BMW — 393 зарегистрированных авто Hyundai — 364 зарегистрированных авто Mazda — 360 зарегистрированных авто Jeep — 334 зарегистрированных авто Honda — 301 зарегистрированное авто Mercedes-Benz — 288 зарегистрированных авто Peugeot — 280 зарегистрированных авто Toyota — 276 зарегистрированных авто

Самые популярные модели среди импортных авто

[ + – ] В январе в Украине зарегистрировали 767 автомобилей модели Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

В январе лидером среди импортных авто в Украине стал Volkswagen Golf. За месяц зарегистрировали 767 автомобилей этой модели.

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Две модели Tesla стали самыми продаваемыми электромобилями в Европе

На втором месте расположилась Skoda Octavia. В январе украинцы зарегистрировали 657 таких авто.

Третье место заняла модель Renault Megane. За прошлый месяц в Украину импортировали 614 таких автомобилей.

ТОП-20 самых популярных моделей среди импортных авто:

Volkswagen Golf — 767 зарегистрированных авто Skoda Octavia — 657 зарегистрированных авто Renault Megane — 614 зарегистрированных авто Volkswagen Passat — 537 зарегистрированных авто Renault Scenic — 426 зарегистрированных авто Ford Focus — 301 зарегистрированное авто Volkswagen Touran — 250 зарегистрированных авто Nissan Qashqai — 218 зарегистрированных авто Skoda Fabia — 204 зарегистрированных авто Audi A4 — 200 зарегистрированных авто Opel Astra — 188 зарегистрированных авто Opel Zafira — 183 зарегистрированных авто Ford Fusion — 181 зарегистрированное авто Nissan Leaf — 180 зарегистрированных авто Volkswagen Tiguan — 178 зарегистрированных авто Volkswagen ID.4 — 162 зарегистрированных авто Nissan Rogue — 145 зарегистрированных авто Mazda CX-5 — 133 зарегистрированных авто Audi A6 — 131 зарегистрированное авто Audi Q5 — 129 зарегистрированных авто

Ранее Фокус писал, что в 2022 году объем рынка автобусов в Украине сократился почти на 40%.