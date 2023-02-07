Какие авто с пробегом покупали украинцы в январе 2023 года: самые популярные модели
Рынок подержанных авто в Украине все еще сохраняет свои позиции. Чаще всего украинцы отдают предпочтение автомобилям бренда Volkswagen.
В январе 2023 года украинский авторынок сохранил свои позиции. Эксперты назвали самые популярные автомобили на внутреннем рынке, а также самые востребованные авто из-за границы. Подробности рассказали в Институте исследований авторынка.
Самые популярные бренды авто на внутреннем рынке
В январе лидером среди брендов легковых авто с пробегом в Украине стал Volkswagen. Всего за месяц купили 8,3 тысячи автомобилей этой марки.
Второе место занял бренд ВАЗ. В январе было зарегистрировано почти 3,9 тысячи сделок купли-продажи этих авто.
На третьем месте расположился Renault. За прошлый месяц украинцы купили почти 3,8 тысячи автомобилей этого бренда.
ТОП-15 самых продаваемых брендов авто на внутреннем рынке:
- Volkswagen — 8308 проданных авто
- ВАЗ — 3896 проданных авто
- Renault — 3797 проданных авто
- Skoda — 3496 проданных авто
- Toyota — 3417 проданных авто
- Mercedes-Benz — 3384 проданных авто
- BMW — 3353 проданных авто
- Ford — 3193 проданных авто
- Opel — 2838 проданных авто
- Audi — 2721 проданное авто
- Hyundai — 2635 проданных авто
- Nissan — 2307 проданных авто
- Chevrolet — 1902 проданных авто
- Mitsubishi — 1898 проданных авто
- Mazda — 1800 проданных авто
Самые популярные модели авто на внутреннем рынке
В январе 2023 года первое место по продажам на внутреннем рынке заняла модель Volkswagen Passat. За месяц было продано 2,5 тысячи таких авто.
На втором месте расположилась бюджетная модель Daewoo Lanos/Sens. В январе украинцы купили почти 2,2 тысячи этих автомобилей.
Третье место заняла Skoda Octavia. За прошлый месяц в Украине купили почти 2,1 тысячи таких авто.
ТОП-20 самых продаваемых моделей авто на внутреннем рынке:
- Volkswagen Passat — 2 503 проданных авто
- Daewoo Lanos/Sens — 2 132 проданных авто
- Skoda Octavia — 2 049 проданных авто
- Volkswagen Golf — 1 869 проданных авто
- Renault Megane — 1 136 проданных авто
- Ford Focus — 1 011 проданных авто
- BMW 5 Series — 987 проданных авто
- Opel Astra — 891 проданное авто
- Toyota Camry – 886 проданных авто
- BMW 3 Series — 873 проданных авто
- Audi A6 – 859 проданных авто
- Skoda Fabia — 819 проданных авто
- ВАЗ 2109/99 – 800 проданных авто
- Mercedes-Benz E-Class – 767 проданных авто
- Chevrolet Aveo — 752 проданных авто
- Audi A4 – 749 проданных авто
- BMW X5 – 709 проданных авто
- Renault Scenic — 617 проданных авто
- Volkswagen Jetta — 613 проданных авто
- Mitsubishi Lancer – 596 проданных авто
Самые популярные бренды среди импортных автомобилей
Самым популярным брендом авто среди импортных автомобилей с пробегом снова стал Volkswagen. В январе украинцы зарегистрировали 2,4 тысячи таких автомобилей.
На втором месте расположился Renault. За месяц в Украину импортировали и зарегистрировали 1,4 тысячи авто этого бренда.
Третье место занял бренд Skoda. В январе зарегистрировали почти тысячу таких авто.
ТОП-15 самых популярных брендов среди импортных авто:
- Volkswagen — 2393 зарегистрированных авто
- Renault — 1421 зарегистрированное авто
- Skoda — 984 зарегистрированных авто
- Ford — 948 зарегистрированных авто
- Nissan — 702 зарегистрированных авто
- Audi — 693 зарегистрированных авто
- Opel — 550 зарегистрированных авто
- BMW — 393 зарегистрированных авто
- Hyundai — 364 зарегистрированных авто
- Mazda — 360 зарегистрированных авто
- Jeep — 334 зарегистрированных авто
- Honda — 301 зарегистрированное авто
- Mercedes-Benz — 288 зарегистрированных авто
- Peugeot — 280 зарегистрированных авто
- Toyota — 276 зарегистрированных авто
Самые популярные модели среди импортных авто
В январе лидером среди импортных авто в Украине стал Volkswagen Golf. За месяц зарегистрировали 767 автомобилей этой модели.Важно
На втором месте расположилась Skoda Octavia. В январе украинцы зарегистрировали 657 таких авто.
Третье место заняла модель Renault Megane. За прошлый месяц в Украину импортировали 614 таких автомобилей.
ТОП-20 самых популярных моделей среди импортных авто:
- Volkswagen Golf — 767 зарегистрированных авто
- Skoda Octavia — 657 зарегистрированных авто
- Renault Megane — 614 зарегистрированных авто
- Volkswagen Passat — 537 зарегистрированных авто
- Renault Scenic — 426 зарегистрированных авто
- Ford Focus — 301 зарегистрированное авто
- Volkswagen Touran — 250 зарегистрированных авто
- Nissan Qashqai — 218 зарегистрированных авто
- Skoda Fabia — 204 зарегистрированных авто
- Audi A4 — 200 зарегистрированных авто
- Opel Astra — 188 зарегистрированных авто
- Opel Zafira — 183 зарегистрированных авто
- Ford Fusion — 181 зарегистрированное авто
- Nissan Leaf — 180 зарегистрированных авто
- Volkswagen Tiguan — 178 зарегистрированных авто
- Volkswagen ID.4 — 162 зарегистрированных авто
- Nissan Rogue — 145 зарегистрированных авто
- Mazda CX-5 — 133 зарегистрированных авто
- Audi A6 — 131 зарегистрированное авто
- Audi Q5 — 129 зарегистрированных авто
Ранее Фокус писал, что в 2022 году объем рынка автобусов в Украине сократился почти на 40%.