Які автомобілі купували українці у січні 2023 року: найпопулярніші моделі

Ринок уживаних авто в Україні все ще зберігає свої позиції. Найчастіше українці віддають перевагу автомобілям бренду Volkswagen.

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У січні 2023 року український авторинок зберіг свої позиції. Експерти назвали найпопулярніші автомобілі на внутрішньому ринку, а також затребувані авто з-за кордону. Подробиці розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Найпопулярніші бренди авто на внутрішньому ринку

[ + – ] Volkswagen став лідером не лише на внутрішньому ринку, а й серед авто, привезених з інших країн в Україну Фото: Volkswagen

У січні лідером серед брендів легкових авто із пробігом в Україні став Volkswagen. Усього за місяць купили 8,3 тисячі автомобілів цієї марки.

Друге місце зайняв бренд ВАЗ. У січні зареєстровано майже 3,9 тисячі угод купівлі-продажу цих авто.

На третьому місці розташувався Renault. За минулий місяць українці купили майже 3,8 тисячі автомобілів цього бренду.

ТОП 15 найпопулярніших брендів авто на внутрішньому ринку:

Volkswagen — 8 308 проданих авто ВАЗ — 3 896 проданих авто Renault — 3 797 проданих авто Skoda — 3 496 проданих авто Toyota — 3 417 проданих авто Mercedes-Benz — 3 384 проданих авто BMW — 3 353 проданих авто Ford — 3 193 проданих авто Opel — 2 838 проданих авто Audi — 2 721 продане авто Hyundai — 2 635 проданих авто Nissan — 2 307 проданих авто Chevrolet — 1 902 проданих авто Mitsubishi — 1 898 проданих авто Mazda — 1 800 проданих авто

Найпопулярніші моделі авто на внутрішньому ринку

[ + – ] Volkswagen Passat став найпопулярнішою моделлю на внутрішньому ринку Фото: Volkswagen

У січні 2023 року перше місце з продажу на внутрішньому ринку зайняла модель Volkswagen Passat. За місяць продано 2,5 тисячі таких авто.

На другому місці розташувалася бюджетна модель Daewoo Lanos/Sens. У січні українці купили майже 2,2 тисячі цих автомобілів.

Третє місце зайняла Skoda Octavia. За минулий місяць в Україні купили майже 2,1 тисячі таких авто.

ТОП 20 моделей автомобілів, найбільш продаваних на внутрішньому ринку:

Volkswagen Passat — 2 503 проданих авто Daewoo Lanos/Sens — 2 132 проданих авто Skoda Octavia — 2 049 проданих авто Volkswagen Golf — 1 869 проданих авто Renault Megane — 1 136 проданих авто Ford Focus — 1 011 проданих авто BMW 5 Series — 987 проданих авто Opel Astra — 891 продане авто Toyota Camry — 886 проданих авто BMW 3 Series — 873 проданих авто Audi A6 — 859 проданих авто Skoda Fabia — 819 проданих авто ВАЗ 2109/99 — 800 проданих авто Mercedes-Benz E-Class — 767 проданих авто Chevrolet Aveo — 752 проданих авто Audi A4 — 749 проданих авто BMW X5 — 709 проданих авто Renault Scenic — 617 проданих авто Volkswagen Jetta — 613 проданих авто Mitsubishi Lancer — 596 проданих авто

Найпопулярніші бренди серед імпортних автомобілів

Найпопулярнішим брендом авто серед імпортних автомобілів із пробігом знову став Volkswagen. У січні українці зареєстрували 2,4 тисячі таких автомобілів.

На другому місці розташувався Renault. За місяць в Україну імпортували та зареєстрували 1,4 тисячі авто цього бренду.

Третє місце зайняв бренд Skoda. У січні зареєстрували майже тисячу таких авто.

ТОП 15 найпопулярніших брендів серед імпортних авто:

Volkswagen — 2393 зареєстрованих авто Renault — 1421 зареєстроване авто Skoda — 984 зареєстрованих авто Ford — 948 зареєстрованих авто Nissan — 702 зареєстрованих авто Audi — 693 зареєстрованих авто Opel — 550 зареєстрованих авто BMW — 393 зареєстрованих авто Hyundai — 364 зареєстрованих авто Mazda — 360 зареєстрованих авто Jeep — 334 зареєстрованих авто Honda — 301 зареєстроване авто Mercedes-Benz — 288 зареєстрованих авто Peugeot — 280 зареєстрованих авто Toyota — 276 зареєстрованих авто

Найпопулярніші моделі серед імпортних авто

[ + – ] У січні в Україні зареєстрували 767 автомобілів моделі Volkswagen Golf Фото: Volkswagen

У січні лідером серед імпортних автомобілів в Україні став Volkswagen Golf. За місяць зареєстрували 767 автомобілів цієї моделі.

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На другому місці розташувалася Skoda Octavia. У січні українці зареєстрували 657 таких авто.

Третє місце посіла модель Renault Megane. Минулого місяця в Україну імпортували 614 таких автомобілів.

ТОП 20 найпопулярніших моделей серед імпортних авто:

Volkswagen Golf — 767 зареєстрованих авто Skoda Octavia — 657 зареєстрованих авто Renault Megane — 614 зареєстрованих авто Volkswagen Passat — 537 зареєстрованих авто Renault Scenic — 426 зареєстрованих авто Ford Focus — 301 зареєстроване авто Volkswagen Touran — 250 зареєстрованих авто Nissan Qashqai — 218 зареєстрованих авто Skoda Fabia — 204 зареєстрованих авто Audi A4 — 200 зареєстрованих авто Opel Astra — 188 зареєстрованих авто Opel Zafira — 183 зареєстрованих авто Ford Fusion — 181 зареєстроване авто Nissan Leaf — 180 зареєстрованих авто Volkswagen Tiguan — 178 зареєстрованих авто Volkswagen ID.4 — 162 зареєстрованих авто Nissan Rogue — 145 зареєстрованих авто Mazda CX-5 — 133 зареєстрованих авто Audi A6 — 131 зареєстроване авто Audi Q5 — 129 зареєстрованих авто

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