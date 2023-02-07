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Авто

Які автомобілі купували українці у січні 2023 року: найпопулярніші моделі

Volkswagen, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Продажі, Україна, Статистика, Авто, Автомобілі, Імпорт
Фото: Volkswagen | Volkswagen став абсолютним лідером на українському авторинку

Ринок уживаних авто в Україні все ще зберігає свої позиції. Найчастіше українці віддають перевагу автомобілям бренду Volkswagen.

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У січні 2023 року український авторинок зберіг свої позиції. Експерти назвали найпопулярніші автомобілі на внутрішньому ринку, а також затребувані авто з-за кордону. Подробиці розповіли в Інституті досліджень авторинку.

Найпопулярніші бренди авто на внутрішньому ринку

Volkswagen Jetta Fullscreen
Volkswagen став лідером не лише на внутрішньому ринку, а й серед авто, привезених з інших країн в Україну
Фото: Volkswagen

У січні лідером серед брендів легкових авто із пробігом в Україні став Volkswagen. Усього за місяць купили 8,3 тисячі автомобілів цієї марки.

Друге місце зайняв бренд ВАЗ. У січні зареєстровано майже 3,9 тисячі угод купівлі-продажу цих авто.

На третьому місці розташувався Renault. За минулий місяць українці купили майже 3,8 тисячі автомобілів цього бренду.

ТОП 15 найпопулярніших брендів авто на внутрішньому ринку:

  1. Volkswagen — 8 308 проданих авто
  2. ВАЗ — 3 896 проданих авто
  3. Renault — 3 797 проданих авто
  4. Skoda — 3 496 проданих авто
  5. Toyota — 3 417 проданих авто
  6. Mercedes-Benz — 3 384 проданих авто
  7. BMW — 3 353 проданих авто
  8. Ford — 3 193 проданих авто
  9. Opel — 2 838 проданих авто
  10. Audi — 2 721 продане авто
  11. Hyundai — 2 635 проданих авто
  12. Nissan — 2 307 проданих авто
  13. Chevrolet — 1 902 проданих авто
  14. Mitsubishi — 1 898 проданих авто
  15. Mazda — 1 800 проданих авто

Найпопулярніші моделі авто на внутрішньому ринку

Volkswagen Passat Fullscreen
Volkswagen Passat став найпопулярнішою моделлю на внутрішньому ринку
Фото: Volkswagen

У січні 2023 року перше місце з продажу на внутрішньому ринку зайняла модель Volkswagen Passat. За місяць продано 2,5 тисячі таких авто.

На другому місці розташувалася бюджетна модель Daewoo Lanos/Sens. У січні українці купили майже 2,2 тисячі цих автомобілів.

Третє місце зайняла Skoda Octavia. За минулий місяць в Україні купили майже 2,1 тисячі таких авто.

ТОП 20 моделей автомобілів, найбільш продаваних на внутрішньому ринку:

  1. Volkswagen Passat — 2 503 проданих авто
  2. Daewoo Lanos/Sens — 2 132 проданих авто
  3. Skoda Octavia — 2 049 проданих авто
  4. Volkswagen Golf — 1 869 проданих авто
  5. Renault Megane — 1 136 проданих авто
  6. Ford Focus — 1 011 проданих авто
  7. BMW 5 Series — 987 проданих авто
  8. Opel Astra — 891 продане авто
  9. Toyota Camry — 886 проданих авто
  10. BMW 3 Series — 873 проданих авто
  11. Audi A6 — 859 проданих авто
  12. Skoda Fabia — 819 проданих авто
  13. ВАЗ 2109/99 — 800 проданих авто
  14. Mercedes-Benz E-Class — 767 проданих авто
  15. Chevrolet Aveo — 752 проданих авто
  16. Audi A4 — 749 проданих авто
  17. BMW X5 — 709 проданих авто
  18. Renault Scenic — 617 проданих авто
  19. Volkswagen Jetta — 613 проданих авто
  20. Mitsubishi Lancer — 596 проданих авто

Найпопулярніші бренди серед імпортних автомобілів

Найпопулярнішим брендом авто серед імпортних автомобілів із пробігом знову став Volkswagen. У січні українці зареєстрували 2,4 тисячі таких автомобілів.

На другому місці розташувався Renault. За місяць в Україну імпортували та зареєстрували 1,4 тисячі авто цього бренду.

Третє місце зайняв бренд Skoda. У січні зареєстрували майже тисячу таких авто.

ТОП 15 найпопулярніших брендів серед імпортних авто:

  1. Volkswagen — 2393 зареєстрованих авто
  2. Renault — 1421 зареєстроване авто
  3. Skoda — 984 зареєстрованих авто
  4. Ford — 948 зареєстрованих авто
  5. Nissan — 702 зареєстрованих авто
  6. Audi — 693 зареєстрованих авто
  7. Opel — 550 зареєстрованих авто
  8. BMW — 393 зареєстрованих авто
  9. Hyundai — 364 зареєстрованих авто
  10. Mazda — 360 зареєстрованих авто
  11. Jeep — 334 зареєстрованих авто
  12. Honda — 301 зареєстроване авто
  13. Mercedes-Benz — 288 зареєстрованих авто
  14. Peugeot — 280 зареєстрованих авто
  15. Toyota — 276 зареєстрованих авто

Найпопулярніші моделі серед імпортних авто

Volkswagen Golf Fullscreen
У січні в Україні зареєстрували 767 автомобілів моделі Volkswagen Golf
Фото: Volkswagen

У січні лідером серед імпортних автомобілів в Україні став Volkswagen Golf. За місяць зареєстрували 767 автомобілів цієї моделі.

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На другому місці розташувалася Skoda Octavia. У січні українці зареєстрували 657 таких авто.

Третє місце посіла модель Renault Megane. Минулого місяця в Україну імпортували 614 таких автомобілів.

ТОП 20 найпопулярніших моделей серед імпортних авто:

  1. Volkswagen Golf — 767 зареєстрованих авто
  2. Skoda Octavia — 657 зареєстрованих авто
  3. Renault Megane — 614 зареєстрованих авто
  4. Volkswagen Passat — 537 зареєстрованих авто
  5. Renault Scenic — 426 зареєстрованих авто
  6. Ford Focus — 301 зареєстроване авто
  7. Volkswagen Touran — 250 зареєстрованих авто
  8. Nissan Qashqai — 218 зареєстрованих авто
  9. Skoda Fabia — 204 зареєстрованих авто
  10. Audi A4 — 200 зареєстрованих авто
  11. Opel Astra — 188 зареєстрованих авто
  12. Opel Zafira — 183 зареєстрованих авто
  13. Ford Fusion — 181 зареєстроване авто
  14. Nissan Leaf — 180 зареєстрованих авто
  15. Volkswagen Tiguan — 178 зареєстрованих авто
  16. Volkswagen ID.4 — 162 зареєстрованих авто
  17. Nissan Rogue — 145 зареєстрованих авто
  18. Mazda CX-5 — 133 зареєстрованих авто
  19. Audi A6 — 131 зареєстроване авто
  20. Audi Q5 — 129 зареєстрованих авто

Раніше Фокус писав, що 2022 року обсяг ринку автобусів в Україні скоротився майже на 40%.