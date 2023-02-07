Які автомобілі купували українці у січні 2023 року: найпопулярніші моделі
Ринок уживаних авто в Україні все ще зберігає свої позиції. Найчастіше українці віддають перевагу автомобілям бренду Volkswagen.
У січні 2023 року український авторинок зберіг свої позиції. Експерти назвали найпопулярніші автомобілі на внутрішньому ринку, а також затребувані авто з-за кордону. Подробиці розповіли в Інституті досліджень авторинку.
Найпопулярніші бренди авто на внутрішньому ринку
У січні лідером серед брендів легкових авто із пробігом в Україні став Volkswagen. Усього за місяць купили 8,3 тисячі автомобілів цієї марки.
Друге місце зайняв бренд ВАЗ. У січні зареєстровано майже 3,9 тисячі угод купівлі-продажу цих авто.
На третьому місці розташувався Renault. За минулий місяць українці купили майже 3,8 тисячі автомобілів цього бренду.
ТОП 15 найпопулярніших брендів авто на внутрішньому ринку:
- Volkswagen — 8 308 проданих авто
- ВАЗ — 3 896 проданих авто
- Renault — 3 797 проданих авто
- Skoda — 3 496 проданих авто
- Toyota — 3 417 проданих авто
- Mercedes-Benz — 3 384 проданих авто
- BMW — 3 353 проданих авто
- Ford — 3 193 проданих авто
- Opel — 2 838 проданих авто
- Audi — 2 721 продане авто
- Hyundai — 2 635 проданих авто
- Nissan — 2 307 проданих авто
- Chevrolet — 1 902 проданих авто
- Mitsubishi — 1 898 проданих авто
- Mazda — 1 800 проданих авто
Найпопулярніші моделі авто на внутрішньому ринку
У січні 2023 року перше місце з продажу на внутрішньому ринку зайняла модель Volkswagen Passat. За місяць продано 2,5 тисячі таких авто.
На другому місці розташувалася бюджетна модель Daewoo Lanos/Sens. У січні українці купили майже 2,2 тисячі цих автомобілів.
Третє місце зайняла Skoda Octavia. За минулий місяць в Україні купили майже 2,1 тисячі таких авто.
ТОП 20 моделей автомобілів, найбільш продаваних на внутрішньому ринку:
- Volkswagen Passat — 2 503 проданих авто
- Daewoo Lanos/Sens — 2 132 проданих авто
- Skoda Octavia — 2 049 проданих авто
- Volkswagen Golf — 1 869 проданих авто
- Renault Megane — 1 136 проданих авто
- Ford Focus — 1 011 проданих авто
- BMW 5 Series — 987 проданих авто
- Opel Astra — 891 продане авто
- Toyota Camry — 886 проданих авто
- BMW 3 Series — 873 проданих авто
- Audi A6 — 859 проданих авто
- Skoda Fabia — 819 проданих авто
- ВАЗ 2109/99 — 800 проданих авто
- Mercedes-Benz E-Class — 767 проданих авто
- Chevrolet Aveo — 752 проданих авто
- Audi A4 — 749 проданих авто
- BMW X5 — 709 проданих авто
- Renault Scenic — 617 проданих авто
- Volkswagen Jetta — 613 проданих авто
- Mitsubishi Lancer — 596 проданих авто
Найпопулярніші бренди серед імпортних автомобілів
Найпопулярнішим брендом авто серед імпортних автомобілів із пробігом знову став Volkswagen. У січні українці зареєстрували 2,4 тисячі таких автомобілів.
На другому місці розташувався Renault. За місяць в Україну імпортували та зареєстрували 1,4 тисячі авто цього бренду.
Третє місце зайняв бренд Skoda. У січні зареєстрували майже тисячу таких авто.
ТОП 15 найпопулярніших брендів серед імпортних авто:
- Volkswagen — 2393 зареєстрованих авто
- Renault — 1421 зареєстроване авто
- Skoda — 984 зареєстрованих авто
- Ford — 948 зареєстрованих авто
- Nissan — 702 зареєстрованих авто
- Audi — 693 зареєстрованих авто
- Opel — 550 зареєстрованих авто
- BMW — 393 зареєстрованих авто
- Hyundai — 364 зареєстрованих авто
- Mazda — 360 зареєстрованих авто
- Jeep — 334 зареєстрованих авто
- Honda — 301 зареєстроване авто
- Mercedes-Benz — 288 зареєстрованих авто
- Peugeot — 280 зареєстрованих авто
- Toyota — 276 зареєстрованих авто
Найпопулярніші моделі серед імпортних авто
У січні лідером серед імпортних автомобілів в Україні став Volkswagen Golf. За місяць зареєстрували 767 автомобілів цієї моделі.Важливо
На другому місці розташувалася Skoda Octavia. У січні українці зареєстрували 657 таких авто.
Третє місце посіла модель Renault Megane. Минулого місяця в Україну імпортували 614 таких автомобілів.
ТОП 20 найпопулярніших моделей серед імпортних авто:
- Volkswagen Golf — 767 зареєстрованих авто
- Skoda Octavia — 657 зареєстрованих авто
- Renault Megane — 614 зареєстрованих авто
- Volkswagen Passat — 537 зареєстрованих авто
- Renault Scenic — 426 зареєстрованих авто
- Ford Focus — 301 зареєстроване авто
- Volkswagen Touran — 250 зареєстрованих авто
- Nissan Qashqai — 218 зареєстрованих авто
- Skoda Fabia — 204 зареєстрованих авто
- Audi A4 — 200 зареєстрованих авто
- Opel Astra — 188 зареєстрованих авто
- Opel Zafira — 183 зареєстрованих авто
- Ford Fusion — 181 зареєстроване авто
- Nissan Leaf — 180 зареєстрованих авто
- Volkswagen Tiguan — 178 зареєстрованих авто
- Volkswagen ID.4 — 162 зареєстрованих авто
- Nissan Rogue — 145 зареєстрованих авто
- Mazda CX-5 — 133 зареєстрованих авто
- Audi A6 — 131 зареєстроване авто
- Audi Q5 — 129 зареєстрованих авто
Раніше Фокус писав, що 2022 року обсяг ринку автобусів в Україні скоротився майже на 40%.