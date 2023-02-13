Повний провал: у РФ відмовляються купувати новий кросовер "Москвич"

Вже зібрано понад 2000 кросоверів "Москвич" і переважна більшість із них стоїть на складах. Причиною непопулярності моделі є висока ціна.

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Новий "Москвич 3" не виправдав очікувань — старт продажів кросовера виявився провальним. За два місяці у всій РФ придбано лише 36 автомобілів. Про це пише "Российская газета".

Якщо точніше, то в грудні купили 6 "Москвичів", а в січні — 29. Більшість із них була бензиновими, а електромобілів "Москвич 3е" за два місяці продано лише 5 (2 у грудні та 3 у січні).

[ + – ] Нові кросовери "Москвич" накопичуються на складах Фото: РБК

Цікаво, що з китайських машинокомплектів вже зібрано понад 2000 кросоверів "Москвич 3". Автомобілі накопичуються на складах підприємства та дилерів. Загалом у 2023 році планують випустити 50 000 "Москвичів", з них 10 000 — в електричному виконанні.

Основною причиною низького попиту модель є дуже висока ціна. Купити "Москвич 3" зі 150-сильним бензиновим турбодвигуном можна за ціною від 27 000 доларів (1,97 млн рублів), а електрокар коштує 47 500 доларів (3,5 млн рублів).

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Нагадаємо, що новий "Москвич 3" є точною копією JAC JS4 — відрізняється від нього лише логотипами. Ця китайська модель представлена і в Україні, причому на нашому ринку вона набагато дешевша.

Раніше Фокус повідомляв, що за новим подовженим Suzuki Jimny вишикувалися черги, хоча його продажі ще не стартували.