Брат-близнюк нового "Москвича" в Україні виявився значно дешевшим за аналог із РФ (фото)
Новий JAC JS4 відрізняється футуристичним дизайном і багатою комплектацією. Кросовер оснащений бензиновим турбомотором потужністю 150 к.с.
На український ринок виходить новий JAC JS4. Кросовер з'явиться в нашій країні найближчим часом. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті JAC в Україні.
Кросовер JAC JS4 — оновлена версія S4. Його можна впізнати за зміненою передньою частиною з тоненькою діодною оптикою та новими ліхтарями. У салоні встановили покращений віртуальний щиток приладів і 10,25-дюймовий тачскрин. Об'єм багажника становить 520-1050 л.
Цікаво, що новий JAC JS4 є близнюком російського кросовера "Москвич 3". Саме цю модель почали збирати на колишньому заводі Renault в Москві.
Примітно, що JAC JS4 в Україні виявився суттєво дешевшим за аналог. Він коштує від 800 000 до 845 000 гривень ($21 860 — 22 920) тоді, як ціна "Москвич 3" стартує з $28 000.
Базова комплектація JAC JS4 включає шкіряний салон, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік і електропривід крісла водія. Топова версія додає камери кругового огляду, системи автоматичного гальмування, контролю розмітки та "сліпих" зон. Примітно, що в "Москвича" оснащення бідніше.
Китайський кросовер оснащується 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 147 к.с. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну КПП або варіатор.
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