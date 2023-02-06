Брат-близнюк нового "Москвича" в Україні виявився значно дешевшим за аналог із РФ (фото)

Новий JAC JS4 відрізняється футуристичним дизайном і багатою комплектацією. Кросовер оснащений бензиновим турбомотором потужністю 150 к.с.

Related video

На український ринок виходить новий JAC JS4. Кросовер з'явиться в нашій країні найближчим часом. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті JAC в Україні.

[ + – ] Модель нічим не відрізняється від нового кросовера "Москвич" Фото: JAC

Кросовер JAC JS4 — оновлена версія S4. Його можна впізнати за зміненою передньою частиною з тоненькою діодною оптикою та новими ліхтарями. У салоні встановили покращений віртуальний щиток приладів і 10,25-дюймовий тачскрин. Об'єм багажника становить 520-1050 л.

[ + – ] Китайський кросовер оснащений 150-сильним турбомотором Фото: JAC

Цікаво, що новий JAC JS4 є близнюком російського кросовера "Москвич 3". Саме цю модель почали збирати на колишньому заводі Renault в Москві.

Важливо

В Україні помітили найновіший електромобіль Mercedes-Benz із запасом ходу понад 600 км (фото)

Примітно, що JAC JS4 в Україні виявився суттєво дешевшим за аналог. Він коштує від 800 000 до 845 000 гривень ($21 860 — 22 920) тоді, як ціна "Москвич 3" стартує з $28 000.

[ + – ] Кнопки на центральній панелі виконані сенсорними Фото: JAC

Базова комплектація JAC JS4 включає шкіряний салон, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік і електропривід крісла водія. Топова версія додає камери кругового огляду, системи автоматичного гальмування, контролю розмітки та "сліпих" зон. Примітно, що в "Москвича" оснащення бідніше.

[ + – ] Об'єм багажника дорівнює 520-1050 л. Фото: JAC

Китайський кросовер оснащується 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 147 к.с. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну КПП або варіатор.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок вийде новий Peugeot 308 третього покоління.

Також ми писали, що в Україні з'явився найновіший гібридний кросовер Toyota Corolla.