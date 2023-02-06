Брат-близнец нового "Москвича" в Украине оказался значительно дешевле аналога из РФ (фото)
Новый JAC JS4 отличается футуристическим дизайном и богатой комплектацией. Кроссовер оснащен бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с.
На украинский рынок выходит новый JAC JS4. Кроссовер появится в нашей стране в ближайшее время. Подробности авто раскрыли на официальном сайте JAC в Украине.
Кроссовер JAC JS4 – обновленная версия модели S4. Он узнается по измененной передней части с тоненькой диодной оптикой и новым фонарям. В салоне установили улучшенный виртуальный щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 520-1050 л.
Примечательно, что новый JAC JS4 является близнецом российского кроссовера "Москвич 3". Именно эту модель начали собирать на бывшем заводе Renault в Москве.
Примечательно, что JAC JS4 в Украине оказался существенно дешевле аналога. Он стоит от 800 000 до 845 000 гривен ($21 860 – 22 920) тогда, как цена "Москвич 3" стартует с $28 000.
Базовая комплектация JAC JS4 включает кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник и электропривод кресла водителя. Топовая версия добавляет камеры кругового обзора, системы автоматического торможения, контроля разметки и "слепых" зон. Примечательно, что у "Москвича" оснащение беднее.
Китайский кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л. с. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую КПП или вариатор.
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