Війна – не перешкода: в Україні різко зріс продаж дорогих авто преміумкласу
Частка преміальних автомобілів на українському ринку перевищила 20%. Найбільший попит мають дорогі німецькі кросовери.
Авторинок України продемонстрував падіння у січні, але разом з тим різко зросла частка дорогих моделей. Минулого місяця кожен п'ятий проданий автомобіль належав до преміумсегмента. Про це повідомляє інформаційно-аналітична група AutoConsulting.
Якщо точніше, то моделі преміумкласу зайняли 20,7% ринку нових авто. Для порівняння: за результатами 2022 року цей показник становив 17,5%. Ще більше зросла частка преміальних кросоверів — вона сягнула рекордних 22,5%. Саме дорогі моделі підвищеної прохідності купують найчастіше.
Лідерами у преміумсегменті є Mercedes-Benz, BMW та Lexus. Примітно, що німецькі марки посіли 3 та 4 місця на ринку.
Найпопулярніші авто преміумкласу в Україні за січень 2023 року:
- Mercedes-Benz GLE
- BMW X5
- Mercedes-Benz GLS
- BMW X7
- BMW X6
Раніше Фокус повідомляв, що багато виробників преміальних авто встановили рекорди продажів у 2022 році.
Також ми писали, що у РФ власники почали масово позбавлятися дорогих автомобілів.