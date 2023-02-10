Війна – не перешкода: в Україні різко зріс продаж дорогих авто преміумкласу

Частка преміальних автомобілів на українському ринку перевищила 20%. Найбільший попит мають дорогі німецькі кросовери.

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Авторинок України продемонстрував падіння у січні, але разом з тим різко зросла частка дорогих моделей. Минулого місяця кожен п'ятий проданий автомобіль належав до преміумсегмента. Про це повідомляє інформаційно-аналітична група AutoConsulting.

Якщо точніше, то моделі преміумкласу зайняли 20,7% ринку нових авто. Для порівняння: за результатами 2022 року цей показник становив 17,5%. Ще більше зросла частка преміальних кросоверів — вона сягнула рекордних 22,5%. Саме дорогі моделі підвищеної прохідності купують найчастіше.

Лідерами у преміумсегменті є Mercedes-Benz, BMW та Lexus. Примітно, що німецькі марки посіли 3 та 4 місця на ринку.

Важливо

Де в Україні купують найдорожчі та найдешевші автомобілі

Найпопулярніші авто преміумкласу в Україні за січень 2023 року:

Mercedes-Benz GLE BMW X5 Mercedes-Benz GLS BMW X7 BMW X6

Раніше Фокус повідомляв, що багато виробників преміальних авто встановили рекорди продажів у 2022 році.

Також ми писали, що у РФ власники почали масово позбавлятися дорогих автомобілів.