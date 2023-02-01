Авторинок України розпочав 2023 рік із серйозного падіння: популярні марки та моделі

Продаж нових автомобілів в Україні за січень стрімко обвалився. Водночас преміальні бренди продемонстрували стрімкий ріст.

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Для українського авторинку 2023 рік розпочався не найкраще. За січень продано близько 3 тис. нових легкових машин, що на 23% менше, ніж у грудні, та на 44% менше, ніж у січні 2022 року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

Лідерство на ринку зберігає Toyota — у січні поставлено на облік 585 авто японської марки, що на 2% менше від торішнього показника. На друге місце піднялася Skoda із 235 проданими авто (-16%).

[ + – ] Renault Duster став найпопулярнішою моделлю січня Фото: Renault

У січні підвищений попит мали преміальні моделі. Третю позицію сенсаційно зайняв Mercedes-Benz зі зростанням продажів на 45% (220 авто). Основні його конкуренти з BMW не надто відстали — четверте місце у рейтингу, 212 проданих авто та зростання на третину порівняно із січнем 2022 року. Замикає ТОП 5 Volkswagen — 204 авто та падіння на 16%.

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З п'ятірки лідерів зненацька випали Renault. А проте найпопулярніший автомобіль в Україні за січень — кросовер Renault Duster, який знайшов 177 покупців.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші автомобілі у світі за 2022 рік. Глобальний авторинок також демонструє падіння.

Також ми писали, що Китай став одним із головних експортерів авто у світі.