Китай став одним із головних експортерів авто у світі: які марки мають попит
Експорт авто з Китаю встановив новий рекорд і вперше перевищив 3 мільйони одиниць. Найбільший ріст відзначено у сегменті електромобілів.
Для китайського авторинку 2022 став знаковим — країна стала одним з головних експортерів авто у світі. Усього за межі Піднебесної поставили 3,111 млн автомобілів — це відразу на 54,4% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє видання South China Morning Post.
За даними Китайської асоціації автовиробників, за 2022 рік в інші країни поставили 2,53 млн легкових машин (+56,7%) і 582 тис. комерційних авто (+44,9%). Найбільший ріст відмічено в сегменті електрокарів: їх експортували 679 тис. — на 120% більше, ніж роком раніше.
Китай піднявся на четверте місце у світі за обсягами експорту авто — попереду лише Німеччина, США та Японія. Найбільше китайських бензинових авто продають у Південно-Східній Азії, Мексиці та ОАЕ, а електрокари мають найбільший попит у Бельгії, Великобританії та Філіппінах.
Найбільшим китайським експортером автомобіля є концерн SAIC, до якого входять марки MG і Maxus. Друге місце займає Chery, а на третє вийшов китайський завод Tesla.Важливо
Найпопулярніші авто з Китаю у світі:
- SAIC — 906 тис. одиниць
- Chery — 452 тис.
- Tesla — 271 тис.
- Changan — 249 тис.
- Dongfeng — 242 тис.
- Geely — 198 тис.
- Great Wall Motor — 173 тис.
- JAC — 115 тис.
- BAIC — 110 тис.
- CNHTC — 83 тис.
Експерти китайського інвестиційного банку Citic Securities прогнозують, що до 2030 року експорт авто з Китаю може зрости до 5,5 мільйонів одиниць, з яких 2,5 млн будуть електромобілями.
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші автомобілі у світі за 2022 рік.