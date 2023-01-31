Китай став одним із головних експортерів авто у світі: які марки мають попит

Експорт авто з Китаю встановив новий рекорд і вперше перевищив 3 мільйони одиниць. Найбільший ріст відзначено у сегменті електромобілів.

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Для китайського авторинку 2022 став знаковим — країна стала одним з головних експортерів авто у світі. Усього за межі Піднебесної поставили 3,111 млн автомобілів — це відразу на 54,4% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

За даними Китайської асоціації автовиробників, за 2022 рік в інші країни поставили 2,53 млн легкових машин (+56,7%) і 582 тис. комерційних авто (+44,9%). Найбільший ріст відмічено в сегменті електрокарів: їх експортували 679 тис. — на 120% більше, ніж роком раніше.

[ + – ] Основним експортером авто з Китаю є концерн SAIC

Китай піднявся на четверте місце у світі за обсягами експорту авто — попереду лише Німеччина, США та Японія. Найбільше китайських бензинових авто продають у Південно-Східній Азії, Мексиці та ОАЕ, а електрокари мають найбільший попит у Бельгії, Великобританії та Філіппінах.

Найбільшим китайським експортером автомобіля є концерн SAIC, до якого входять марки MG і Maxus. Друге місце займає Chery, а на третє вийшов китайський завод Tesla.

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Найпопулярніші авто з Китаю у світі:

SAIC — 906 тис. одиниць Chery — 452 тис. Tesla — 271 тис. Changan — 249 тис. Dongfeng — 242 тис. Geely — 198 тис. Great Wall Motor — 173 тис. JAC — 115 тис. BAIC — 110 тис. CNHTC — 83 тис.

Експерти китайського інвестиційного банку Citic Securities прогнозують, що до 2030 року експорт авто з Китаю може зрости до 5,5 мільйонів одиниць, з яких 2,5 млн будуть електромобілями.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші автомобілі у світі за 2022 рік.