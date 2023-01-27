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Авто

Названі найпопулярніші автомобілі у світі за 2022 рік

завод Тойота, найпопулярніші авто у світі, продаж авто, світовий авторинок
Фото: Toyota | Toyota залишається лідером світового автопрому

Світовий авторинок продовжує падіння, спровоковане кризою автокомпонентів. У той же час, виробники електрокарів BYD і Tesla продемонстрували стрімкий ріст продажів.

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За 2022 рік у світі продали 77,58 мільйонів нових легкових автомобілів. Це на 3,9% менше, ніж роком раніше. Таку статистику наводить сайт focus2move.

Глобальний авторинок продовжує падіння, причиною якого є дефіцит автомобільних компонентів. Утім, в окремих країнах усе ж таки зазначено зростання продажів.

завод Тойота, найпопулярніші авто у світі, продаж авто, світовий авторинок Fullscreen
Найпопулярнішою моделлю у світі є Toyota Corolla
Фото: Toyota

Найбільше автомобілів, як і раніше, купують у Китаї — 22,14 млн, що на 0,9% більше, ніж роком раніше. Друге місце зберегли США (13,65 млн -8,9%), а на третє — несподівано піднялася Індія з 3,82 млн авто і ростом на 23,1%. Замикають п'ятірку країн-лідерів Японія (3,8 млн авто, -5,5%) та Німеччина (2,45 млн, +1,45%).

Серед автоконцернів перше місце зберігає Toyota Motor з 10,1 млн проданих машин (-1,6%), а другим залишається Volkswagen Group (7,85 млн авто, -7,3%). На третю позицію піднялися Hyundai-Kia (6,83 млн авто).

ТОП 10 лідерів світового автопрому:

  1. Toyota Motor — 10,1 млн проданих авто (-1,6%).
  2. Volkswagen Group — 7,85 млн (-7,3%).
  3. Hyundai-Kia — 6,83 млн (-5,3%).
  4. Renault-Nissan — 6,39 млн (-15%).
  5. Stellantis — 6,34 млн (-8,2%).
  6. General Motors — 5,84 млн (-8%).
  7. Ford Motor — 3,67 млн (-6,1%).
  8. Suzuki — 2,89 млн (+4,9%).
  9. BMW — 2,33 млн (-8,1%).
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Електрокросовер Tesla Model Y продемонстрував стрімкий ріст продажів
Фото: Tesla

Найбільший ріст зазначено у виробників електромобілів та плаг-ін гібридів. Китайський BYD Auto збільшив продаж відразу на 156,7%, а Tesla — на 49,7%.

Важливо
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Названо найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні за 2022 рік

Серед моделей уже не одне десятиліття лідирує Toyota Corolla. У 2022 році продали 1,12 мільйони цих авто. Друге місце зберігає найпопулярніший у світі кросовер Toyota RAV4 (869955 авто), а третє — лідер північноамериканського ринку пікап Ford F-Series (786757 шт.). Також зазначається стрімкий прорив Tesla Model Y з 15 відразу на 4 місце.

Найпопулярніші авто у світі за 2022 рік:

  1. Toyota Corolla — 1,12 млн авто (-2,2%).
  2. Toyota RAV4 — 869 955 (-13,8%).
  3. Ford F-Series — 786 757 (-8,8%).
  4. Tesla Model Y — 758 605 (+88,3%).
  5. Toyota Camry — 675 272 (-3%).
  6. Honda CR-V — 600 679 (-18,1%).
  7. Tesla Model 3 — 595 747 (+4,3%).
  8. Chevrolet Silverado — 591 758 (+1,8%).
  9. Toyota Hilux — 564 208 (+2,5%).
  10. Hyundai Tucson — 563 972 (+1%).

Раніше Фокус повідомляв, що в Казахстані стартувало виробництво автомобілів Kia та їх заборонили продавати росіянам.