Названі найпопулярніші автомобілі у світі за 2022 рік
Світовий авторинок продовжує падіння, спровоковане кризою автокомпонентів. У той же час, виробники електрокарів BYD і Tesla продемонстрували стрімкий ріст продажів.
За 2022 рік у світі продали 77,58 мільйонів нових легкових автомобілів. Це на 3,9% менше, ніж роком раніше. Таку статистику наводить сайт focus2move.
Глобальний авторинок продовжує падіння, причиною якого є дефіцит автомобільних компонентів. Утім, в окремих країнах усе ж таки зазначено зростання продажів.
Найбільше автомобілів, як і раніше, купують у Китаї — 22,14 млн, що на 0,9% більше, ніж роком раніше. Друге місце зберегли США (13,65 млн -8,9%), а на третє — несподівано піднялася Індія з 3,82 млн авто і ростом на 23,1%. Замикають п'ятірку країн-лідерів Японія (3,8 млн авто, -5,5%) та Німеччина (2,45 млн, +1,45%).
Серед автоконцернів перше місце зберігає Toyota Motor з 10,1 млн проданих машин (-1,6%), а другим залишається Volkswagen Group (7,85 млн авто, -7,3%). На третю позицію піднялися Hyundai-Kia (6,83 млн авто).
ТОП 10 лідерів світового автопрому:
- Toyota Motor — 10,1 млн проданих авто (-1,6%).
- Volkswagen Group — 7,85 млн (-7,3%).
- Hyundai-Kia — 6,83 млн (-5,3%).
- Renault-Nissan — 6,39 млн (-15%).
- Stellantis — 6,34 млн (-8,2%).
- General Motors — 5,84 млн (-8%).
- Ford Motor — 3,67 млн (-6,1%).
- Suzuki — 2,89 млн (+4,9%).
- BMW — 2,33 млн (-8,1%).
Найбільший ріст зазначено у виробників електромобілів та плаг-ін гібридів. Китайський BYD Auto збільшив продаж відразу на 156,7%, а Tesla — на 49,7%.Важливо
Серед моделей уже не одне десятиліття лідирує Toyota Corolla. У 2022 році продали 1,12 мільйони цих авто. Друге місце зберігає найпопулярніший у світі кросовер Toyota RAV4 (869955 авто), а третє — лідер північноамериканського ринку пікап Ford F-Series (786757 шт.). Також зазначається стрімкий прорив Tesla Model Y з 15 відразу на 4 місце.
Найпопулярніші авто у світі за 2022 рік:
- Toyota Corolla — 1,12 млн авто (-2,2%).
- Toyota RAV4 — 869 955 (-13,8%).
- Ford F-Series — 786 757 (-8,8%).
- Tesla Model Y — 758 605 (+88,3%).
- Toyota Camry — 675 272 (-3%).
- Honda CR-V — 600 679 (-18,1%).
- Tesla Model 3 — 595 747 (+4,3%).
- Chevrolet Silverado — 591 758 (+1,8%).
- Toyota Hilux — 564 208 (+2,5%).
- Hyundai Tucson — 563 972 (+1%).
Раніше Фокус повідомляв, що в Казахстані стартувало виробництво автомобілів Kia та їх заборонили продавати росіянам.