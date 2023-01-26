Названо найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні за 2022 рік
Експерти назвали найпопулярніші вживані кросовери у різних вікових сегментах. З'ясувалося, що великий попит мають моделі Toyota, Nissan, Volkswagen, Hyundai і BMW.
Кросовери та позашляховики є найпопулярнішим класом авто в Україні. У сегменті нових машин їхня частка за 2022 рік досягла 78%. Серед вживаних авто цей показник нижчий, але все одно попит на кросовери зростає. Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting визначила найпопулярніші кросовери в Україні.
Експерти розділили вживані кросовери залежно від їхнього віку. Крім того, окремо підрахували дані щодо пригнаних вживаних авто та внутрішніх перепродажів. Найбільший попит мають моделі Toyota, Nissan, Volkswagen, Hyundai і BMW.
Найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні
Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком до 2 років:
- Tesla Model Y – 268
- Mazda CX-5 – 204
- Volkswagen Tiguan – 162
- Toyota RAV4 – 148
- Ford Escape – 135
Внутрішні перепродажі кросоверів віком до 2 років:
- Toyota Land Cruiser Prado – 696
- Toyota RAV4 – 640
- Toyota Land Cruiser – 526
- Kia Sportage – 440
- Volkswagen Touareg – 343
Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком 3-5 років:
- Nissan Rogue — 1960
- Volkswagen Tiguan – 1108
- Jeep Compass — 960
- Jeep Cherokee – 813
- Mazda CX-5 – 661
Внутрішні перепродажі кросоверів віком 3-5 років:
- Nissan Rogue – 1810
- Toyota RAV4 – 1095
- Kia Sportage – 985
- Mazda CX-5 – 869
- Mitsubishi Outlander – 768
Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком 6-7 років:
- Nissan Rogue – 845
- Ford Escape – 588
- Jeep Cherokee – 521
- Volkswagen Tiguan – 517
- Jeep Patriot – 416
Внутрішні перепродажі кросоверів віком 6-7 років:
- Nissan Rogue – 1172
- BMW X5 – 711
- Volkswagen Tiguan – 555
- Ford Escape – 530
- Audi Q7 – 521
Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком 8-10 років:
- Nissan Qashqai – 864
- Volkswagen Tiguan – 734
- Audi Q5 – 703
- Volkswagen Touareg – 629
- BMW X5 – 572
Внутрішні перепродажі кросоверів віком 8-10 років:
- BMW X5 – 1024
- Volkswagen Tiguan – 1022
- Volkswagen Touareg – 1021
- Nissan Juke – 956
- Kia Sportage – 741
Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком 11-15 років:
- Nissan Qashqai – 3563
- BMW X5 – 1222
- Hyundai Santa Fe – 1216
- Volkswagen Tiguan – 1215
- Mitsubishi Outlander – 1057
Внутрішні перепродажі кросоверів віком 11-15 років:
- Hyundai Tucson – 2363
- Nissan Qashqai – 2337
- Mitsubishi Outlander – 2200
- BMW X5 – 1818
- Hyundai Santa Fe – 1632
Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком понад 16 років:
- BMW X5 – 1593
- Hyundai Tucson – 1334
- Hyundai Santa Fe – 1173
- Mercedes-Benz ML – 979
- Volkswagen Touareg – 960
Внутрішні перепродажі кросоверів віком понад 16 років:
- ВАЗ-2121 "Нива" — 2361
- BMW X5 – 1895
- Hyundai Tucson – 1125
- Toyota RAV4 – 978
- Hyundai Santa Fe – 930
Раніше Фокус розповідав, що ціни на вживані авто в Україні суттєво знизилися за 2022 рік.