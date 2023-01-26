Названо найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні за 2022 рік

Експерти назвали найпопулярніші вживані кросовери у різних вікових сегментах. З'ясувалося, що великий попит мають моделі Toyota, Nissan, Volkswagen, Hyundai і BMW.

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Кросовери та позашляховики є найпопулярнішим класом авто в Україні. У сегменті нових машин їхня частка за 2022 рік досягла 78%. Серед вживаних авто цей показник нижчий, але все одно попит на кросовери зростає. Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting визначила найпопулярніші кросовери в Україні.

Експерти розділили вживані кросовери залежно від їхнього віку. Крім того, окремо підрахували дані щодо пригнаних вживаних авто та внутрішніх перепродажів. Найбільший попит мають моделі Toyota, Nissan, Volkswagen, Hyundai і BMW.

[ + – ] Volkswagen Tiguan є одним із найпопулярніших кросоверів з пробігом в Україні Фото: Volkswagen

Найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні

Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком до 2 років:

Tesla Model Y – 268 Mazda CX-5 – 204 Volkswagen Tiguan – 162 Toyota RAV4 – 148 Ford Escape – 135

Внутрішні перепродажі кросоверів віком до 2 років:

Toyota Land Cruiser Prado – 696 Toyota RAV4 – 640 Toyota Land Cruiser – 526 Kia Sportage – 440 Volkswagen Touareg – 343

Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком 3-5 років:

Nissan Rogue — 1960 Volkswagen Tiguan – 1108 Jeep Compass — 960 Jeep Cherokee – 813 Mazda CX-5 – 661

Внутрішні перепродажі кросоверів віком 3-5 років:

Nissan Rogue – 1810 Toyota RAV4 – 1095 Kia Sportage – 985 Mazda CX-5 – 869 Mitsubishi Outlander – 768

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Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком 6-7 років:

Nissan Rogue – 845 Ford Escape – 588 Jeep Cherokee – 521 Volkswagen Tiguan – 517 Jeep Patriot – 416

Внутрішні перепродажі кросоверів віком 6-7 років:

Nissan Rogue – 1172 BMW X5 – 711 Volkswagen Tiguan – 555 Ford Escape – 530 Audi Q7 – 521

Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком 8-10 років:

Nissan Qashqai – 864 Volkswagen Tiguan – 734 Audi Q5 – 703 Volkswagen Touareg – 629 BMW X5 – 572

Внутрішні перепродажі кросоверів віком 8-10 років:

BMW X5 – 1024 Volkswagen Tiguan – 1022 Volkswagen Touareg – 1021 Nissan Juke – 956 Kia Sportage – 741

Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком 11-15 років:

Nissan Qashqai – 3563 BMW X5 – 1222 Hyundai Santa Fe – 1216 Volkswagen Tiguan – 1215 Mitsubishi Outlander – 1057

Внутрішні перепродажі кросоверів віком 11-15 років:

Hyundai Tucson – 2363 Nissan Qashqai – 2337 Mitsubishi Outlander – 2200 BMW X5 – 1818 Hyundai Santa Fe – 1632

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Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком понад 16 років:

BMW X5 – 1593 Hyundai Tucson – 1334 Hyundai Santa Fe – 1173 Mercedes-Benz ML – 979 Volkswagen Touareg – 960

Внутрішні перепродажі кросоверів віком понад 16 років:

ВАЗ-2121 "Нива" — 2361 BMW X5 – 1895 Hyundai Tucson – 1125 Toyota RAV4 – 978 Hyundai Santa Fe – 930

Раніше Фокус розповідав, що ціни на вживані авто в Україні суттєво знизилися за 2022 рік.