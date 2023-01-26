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Названо найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні за 2022 рік

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Фото: Motor Trend | Кросовери є найпопулярнішим класом авто в Україні

Експерти назвали найпопулярніші вживані кросовери у різних вікових сегментах. З'ясувалося, що великий попит мають моделі Toyota, Nissan, Volkswagen, Hyundai і BMW.

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Кросовери та позашляховики є найпопулярнішим класом авто в Україні. У сегменті нових машин їхня частка за 2022 рік досягла 78%. Серед вживаних авто цей показник нижчий, але все одно попит на кросовери зростає. Інформаційно-аналітична група Auto-Consulting визначила найпопулярніші кросовери в Україні.

Експерти розділили вживані кросовери залежно від їхнього віку. Крім того, окремо підрахували дані щодо пригнаних вживаних авто та внутрішніх перепродажів. Найбільший попит мають моделі Toyota, Nissan, Volkswagen, Hyundai і BMW.

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Volkswagen Tiguan є одним із найпопулярніших кросоверів з пробігом в Україні
Фото: Volkswagen

Найпопулярніші кросовери з пробігом в Україні

Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком до 2 років:

  1. Tesla Model Y – 268
  2. Mazda CX-5 – 204
  3. Volkswagen Tiguan – 162
  4. Toyota RAV4 – 148
  5. Ford Escape – 135

Внутрішні перепродажі кросоверів віком до 2 років:

  1. Toyota Land Cruiser Prado – 696
  2. Toyota RAV4 – 640
  3. Toyota Land Cruiser – 526
  4. Kia Sportage – 440
  5. Volkswagen Touareg – 343

Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком 3-5 років:

  1. Nissan Rogue — 1960
  2. Volkswagen Tiguan – 1108
  3. Jeep Compass — 960
  4. Jeep Cherokee – 813
  5. Mazda CX-5 – 661

Внутрішні перепродажі кросоверів віком 3-5 років:

  1. Nissan Rogue – 1810
  2. Toyota RAV4 – 1095
  3. Kia Sportage – 985
  4. Mazda CX-5 – 869
  5. Mitsubishi Outlander – 768
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Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком 6-7 років:

  1. Nissan Rogue – 845
  2. Ford Escape – 588
  3. Jeep Cherokee – 521
  4. Volkswagen Tiguan – 517
  5. Jeep Patriot – 416

Внутрішні перепродажі кросоверів віком 6-7 років:

  1. Nissan Rogue – 1172
  2. BMW X5 – 711
  3. Volkswagen Tiguan – 555
  4. Ford Escape – 530
  5. Audi Q7 – 521

Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком 8-10 років:

  1. Nissan Qashqai – 864
  2. Volkswagen Tiguan – 734
  3. Audi Q5 – 703
  4. Volkswagen Touareg – 629
  5. BMW X5 – 572

Внутрішні перепродажі кросоверів віком 8-10 років:

  1. BMW X5 – 1024
  2. Volkswagen Tiguan – 1022
  3. Volkswagen Touareg – 1021
  4. Nissan Juke – 956
  5. Kia Sportage – 741

Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком 11-15 років:

  1. Nissan Qashqai – 3563
  2. BMW X5 – 1222
  3. Hyundai Santa Fe – 1216
  4. Volkswagen Tiguan – 1215
  5. Mitsubishi Outlander – 1057

Внутрішні перепродажі кросоверів віком 11-15 років:

  1. Hyundai Tucson – 2363
  2. Nissan Qashqai – 2337
  3. Mitsubishi Outlander – 2200
  4. BMW X5 – 1818
  5. Hyundai Santa Fe – 1632
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Найпопулярніші кросовери з-за кордону віком понад 16 років:

  1. BMW X5 – 1593
  2. Hyundai Tucson – 1334
  3. Hyundai Santa Fe – 1173
  4. Mercedes-Benz ML – 979
  5. Volkswagen Touareg – 960

Внутрішні перепродажі кросоверів віком понад 16 років:

  1. ВАЗ-2121 "Нива" — 2361
  2. BMW X5 – 1895
  3. Hyundai Tucson – 1125
  4. Toyota RAV4 – 978
  5. Hyundai Santa Fe – 930

Раніше Фокус розповідав, що ціни на вживані авто в Україні суттєво знизилися за 2022 рік.