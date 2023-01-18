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Авто

Названо найбільш надійні та найбільш ненадійні кросовери з пробігом

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Фото: Motor Trend | Експерти склали рейтинг надійності кросоверів

В межах дослідження було опитано близько 13 000 власників кросоверів. З'ясувалося, що найнадійнішими є японські моделі.

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Опубліковано новий рейтинг надійності кросоверів. Його склали фахівці британського автосайту WhatCar на основі даних дослідження.

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Одним із лідерів стала Toyota RAV4
Фото: Toyota

Експерти опитали близько 13 тисяч власників кросоверів із пробігом, випущених з 2006 по 2021 роки. Вони розповіли про основні проблеми авто, а також вартість та тривалість ремонту.

Несправності авто розділили на 14 категорій, серед яких поломки кузова, двигуна, КПП, гальм, ходової, електрообладнання, мультимедіа, кондиціонера, акумулятора.

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Honda CR-V має 100-відсоткову надійність.
Фото: Honda

За підсумками дослідження моделі отримали індекс надійності, що вимірюється у відсотках. Дивно, але у двох моделей-лідерів Toyota RAV4 та Honda CR-V він дорівнює 100%.

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Найбільш надійні кросовери з пробігом:

  1. Toyota RAV4 (2013-2019) — 100%
  2. Honda CR-V (2012-2018) — 100%
  3. Audi Q3 (2011-2018) — 96,5%
  4. Toyota RAV4 (2006-2012) — 95,7%
  5. Opel Mokka (2012-2019) — 95,2%
  6. Volvo XC60 (2008-2017) — 87,5%
  7. Mini Countryman (2010-2017) — 87,1%
  8. BMW X5 (2013-2018) — 86,1%
  9. Ford Kuga (2008-2013) — 81,9%
  10. Range Rover Sport (2013-2021) — 76,5%

У проблемних моделей індекс надійності становить менше 50%.

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Найбільш ненадійним виявився Porsche Macan
Фото: Porsche

ТОП 5 найбільш ненадійних кросоверів сучасності:

  1. Porsche Macan (2014-2021) — 40,4%
  2. BMW X5 (2007-2013) — 42,6%
  3. Nissan Qashqai (2007-2014) — 45,6%
  4. Land Rover Discovery (2004-2017) — 45,7%
  5. Nissan Qashqahi (2014-2021) — 50%

Раніше фахівці WhatCar склали рейтинг надійності компактних кросоверів, і там у лідерах інші моделі.

Також Фокус розповідав про найпроблемніші кросовери останніх років.