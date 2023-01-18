Названо найбільш надійні та найбільш ненадійні кросовери з пробігом

В межах дослідження було опитано близько 13 000 власників кросоверів. З'ясувалося, що найнадійнішими є японські моделі.

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Опубліковано новий рейтинг надійності кросоверів. Його склали фахівці британського автосайту WhatCar на основі даних дослідження.

[ + – ] Одним із лідерів стала Toyota RAV4 Фото: Toyota

Експерти опитали близько 13 тисяч власників кросоверів із пробігом, випущених з 2006 по 2021 роки. Вони розповіли про основні проблеми авто, а також вартість та тривалість ремонту.

Несправності авто розділили на 14 категорій, серед яких поломки кузова, двигуна, КПП, гальм, ходової, електрообладнання, мультимедіа, кондиціонера, акумулятора.

[ + – ] Honda CR-V має 100-відсоткову надійність. Фото: Honda

За підсумками дослідження моделі отримали індекс надійності, що вимірюється у відсотках. Дивно, але у двох моделей-лідерів Toyota RAV4 та Honda CR-V він дорівнює 100%.

Важливо

Презентований найкомпактніший і найдоступніший кросовер Mitsubishi за $14 000 (фото)

Найбільш надійні кросовери з пробігом:

Toyota RAV4 (2013-2019) — 100% Honda CR-V (2012-2018) — 100% Audi Q3 (2011-2018) — 96,5% Toyota RAV4 (2006-2012) — 95,7% Opel Mokka (2012-2019) — 95,2% Volvo XC60 (2008-2017) — 87,5% Mini Countryman (2010-2017) — 87,1% BMW X5 (2013-2018) — 86,1% Ford Kuga (2008-2013) — 81,9% Range Rover Sport (2013-2021) — 76,5%

У проблемних моделей індекс надійності становить менше 50%.

[ + – ] Найбільш ненадійним виявився Porsche Macan Фото: Porsche

ТОП 5 найбільш ненадійних кросоверів сучасності:

Porsche Macan (2014-2021) — 40,4% BMW X5 (2007-2013) — 42,6% Nissan Qashqai (2007-2014) — 45,6% Land Rover Discovery (2004-2017) — 45,7% Nissan Qashqahi (2014-2021) — 50%

Раніше фахівці WhatCar склали рейтинг надійності компактних кросоверів, і там у лідерах інші моделі.

Також Фокус розповідав про найпроблемніші кросовери останніх років.