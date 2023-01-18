Названо найбільш надійні та найбільш ненадійні кросовери з пробігом
В межах дослідження було опитано близько 13 000 власників кросоверів. З'ясувалося, що найнадійнішими є японські моделі.
Опубліковано новий рейтинг надійності кросоверів. Його склали фахівці британського автосайту WhatCar на основі даних дослідження.
Експерти опитали близько 13 тисяч власників кросоверів із пробігом, випущених з 2006 по 2021 роки. Вони розповіли про основні проблеми авто, а також вартість та тривалість ремонту.
Несправності авто розділили на 14 категорій, серед яких поломки кузова, двигуна, КПП, гальм, ходової, електрообладнання, мультимедіа, кондиціонера, акумулятора.
За підсумками дослідження моделі отримали індекс надійності, що вимірюється у відсотках. Дивно, але у двох моделей-лідерів Toyota RAV4 та Honda CR-V він дорівнює 100%.Важливо
Найбільш надійні кросовери з пробігом:
- Toyota RAV4 (2013-2019) — 100%
- Honda CR-V (2012-2018) — 100%
- Audi Q3 (2011-2018) — 96,5%
- Toyota RAV4 (2006-2012) — 95,7%
- Opel Mokka (2012-2019) — 95,2%
- Volvo XC60 (2008-2017) — 87,5%
- Mini Countryman (2010-2017) — 87,1%
- BMW X5 (2013-2018) — 86,1%
- Ford Kuga (2008-2013) — 81,9%
- Range Rover Sport (2013-2021) — 76,5%
У проблемних моделей індекс надійності становить менше 50%.
ТОП 5 найбільш ненадійних кросоверів сучасності:
- Porsche Macan (2014-2021) — 40,4%
- BMW X5 (2007-2013) — 42,6%
- Nissan Qashqai (2007-2014) — 45,6%
- Land Rover Discovery (2004-2017) — 45,7%
- Nissan Qashqahi (2014-2021) — 50%
Раніше фахівці WhatCar склали рейтинг надійності компактних кросоверів, і там у лідерах інші моделі.
Також Фокус розповідав про найпроблемніші кросовери останніх років.