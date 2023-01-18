Названы самые надежные и самые ненадежные кроссоверы с пробегом
В рамках исследования были опрошены около 13 000 владельцев кроссоверов. Выяснилось, что наиболее надежными являются японские модели.
Опубликован новый рейтинг надежности подержанных кроссоверов. Его составили специалисты британского автосайта WhatCar на основе данных исследования.
Эксперты опросили около 13 тысяч владельцев кроссоверов с пробегом, выпущенных с 2006 по 2021 годы. Они рассказали об основных проблемах авто, а также стоимости и длительности ремонта.
Неисправности авто разделили на 14 категорий, среди которых — поломки кузова, двигателя, КПП, тормозов, ходовой, электрооборудования, мультимедиа, кондиционера, аккумулятора.
По итогам исследования модели получили индекс надежности, который измеряется в процентах. Удивительно, но у двух моделей-лидеров Toyota RAV4 и Honda CR-V он равен 100%.Важно
Самые надежные кроссоверы с пробегом:
- Toyota RAV4 (2013-2019) — 100%
- Honda CR-V (2012-2018) — 100%
- Audi Q3 (2011-2018) — 96,5%
- Toyota RAV4 (2006-2012) — 95,7%
- Opel Mokka (2012-2019) — 95,2%
- Volvo XC60 (2008-2017) — 87,5%
- Mini Countryman (2010-2017) — 87,1%
- BMW X5 (2013-2018) — 86,1%
- Ford Kuga (2008-2013) — 81,9%
- Range Rover Sport (2013-2021) — 76,5%
У самых проблемных моделей индекс надежности составляет менее 50%.
ТОП-5 самых ненадежных кроссоверов современности:
- Porsche Macan (2014-2021) — 40,4%
- BMW X5 (2007-2013) — 42,6%
- Nissan Qashqai (2007-2014) — 45,6%
- Land Rover Discovery (2004-2017) — 45,7%
- Nissan Qashqahi (2014-2021) — 50%
Ранее специалисты WhatCar составили рейтинг надежности компактных кроссоверов и там в лидерах другие модели.
Также Фокус рассказывал про самые проблемные кроссоверы последних лет.