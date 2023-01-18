Названы самые надежные и самые ненадежные кроссоверы с пробегом

В рамках исследования были опрошены около 13 000 владельцев кроссоверов. Выяснилось, что наиболее надежными являются японские модели.

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Опубликован новый рейтинг надежности подержанных кроссоверов. Его составили специалисты британского автосайта WhatCar на основе данных исследования.

[ + – ] Одним из лидеров стала Toyota RAV4 Фото: Toyota

Эксперты опросили около 13 тысяч владельцев кроссоверов с пробегом, выпущенных с 2006 по 2021 годы. Они рассказали об основных проблемах авто, а также стоимости и длительности ремонта.

Неисправности авто разделили на 14 категорий, среди которых — поломки кузова, двигателя, КПП, тормозов, ходовой, электрооборудования, мультимедиа, кондиционера, аккумулятора.

[ + – ] У Honda CR-V — 100-процентная надежность Фото: Honda

По итогам исследования модели получили индекс надежности, который измеряется в процентах. Удивительно, но у двух моделей-лидеров Toyota RAV4 и Honda CR-V он равен 100%.

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Самые надежные кроссоверы с пробегом:

Toyota RAV4 (2013-2019) — 100% Honda CR-V (2012-2018) — 100% Audi Q3 (2011-2018) — 96,5% Toyota RAV4 (2006-2012) — 95,7% Opel Mokka (2012-2019) — 95,2% Volvo XC60 (2008-2017) — 87,5% Mini Countryman (2010-2017) — 87,1% BMW X5 (2013-2018) — 86,1% Ford Kuga (2008-2013) — 81,9% Range Rover Sport (2013-2021) — 76,5%

У самых проблемных моделей индекс надежности составляет менее 50%.

[ + – ] Самым ненадежным оказался Porsche Macan Фото: Porsche

ТОП-5 самых ненадежных кроссоверов современности:

Porsche Macan (2014-2021) — 40,4% BMW X5 (2007-2013) — 42,6% Nissan Qashqai (2007-2014) — 45,6% Land Rover Discovery (2004-2017) — 45,7% Nissan Qashqahi (2014-2021) — 50%

Ранее специалисты WhatCar составили рейтинг надежности компактных кроссоверов и там в лидерах другие модели.

Также Фокус рассказывал про самые проблемные кроссоверы последних лет.