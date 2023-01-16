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Авто

Презентован самый компактный и доступный кроссовер Mitsubishi за $14 000 (фото)

Mitsubishi Delica Mini, Mitsubishi Delica 2023, новый Mitsubishi Delica Mini, кроссовер Mitsubishi
Фото: прес-служба/Mitsubishi | Mitsubishi Delica Mini стоит от 14 000 долларов

Mitsubishi Delica Mini достигает всего 3,4 м в длину и менее 1,5 м в ширину. Маленький кроссовер предложен в двух гибридных версиях.

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На автошоу в Токио презентовали Mitsubishi Delica Mini. Компактный кроссовер поступит в продажу с мая по цене от 14 000 до 17 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Mitsubishi Delica Mini, Mitsubishi Delica 2023, новый Mitsubishi Delica Mini, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Mitsubishi Delica Mini достигает всего 3,4 м в длину
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Модель создана к 55-летию "большого" внедорожного минивэна Mitsubishi Delica. В ее основе лежит миниатюрный Mitsubishi ek X, который относится к сегменту кей-каров – ультракомпактных городских авто.

Mitsubishi Delica Mini, Mitsubishi Delica 2023, новый Mitsubishi Delica Mini, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
На центральной панели размещен большой сенсорный дисплей
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Размеры Mitsubishi Delica Mini 2023:

  • Длина – 3395 мм
  • Ширина – 1475 мм
  • Высота – 1830 мм
  • Колесная база – 2495 мм
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Новый Mitsubishi Delica Mini выглядит весьма оригинально. У кроссовера короткий высокий капот и небольшие свесы кузова. Автомобиль получил пластиковый защитный обвес и внедорожную резину. Задние двери выполнены сдвижными.

Mitsubishi Delica Mini, Mitsubishi Delica 2023, новый Mitsubishi Delica Mini, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
В отделке салона использованы износостойкие материалы
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Салон Mitsubishi Delica Mini отделан износостойкими материалами, а пол в багажнике выполнен водоотталкивающим. На центральной панели установлен большой сенсорный дисплей, а рычаг КПП расположен очень высоко. Топовая версия получила подогрев сидений, камеры заднего вида и адаптивный круиз-контроль.

Mitsubishi Delica Mini, Mitsubishi Delica 2023, новый Mitsubishi Delica Mini, кроссовер Mitsubishi Fullscreen
Кроссовер доступен исключительно в гибридных версиях
Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Кроссовер Mitsubishi Delica Mini оснащают 660-кубовыми двигателями – 52-сильным атмосферным и 64-сильным турбированным. В обоих случаях также предусмотрена гибридная установка мощностью 2,7 л. с. Авто получило вариатор, а привод может быть передним или полным.

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