Презентован самый компактный и доступный кроссовер Mitsubishi за $14 000 (фото)

Mitsubishi Delica Mini достигает всего 3,4 м в длину и менее 1,5 м в ширину. Маленький кроссовер предложен в двух гибридных версиях.

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На автошоу в Токио презентовали Mitsubishi Delica Mini. Компактный кроссовер поступит в продажу с мая по цене от 14 000 до 17 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Mitsubishi Delica Mini достигает всего 3,4 м в длину Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Модель создана к 55-летию "большого" внедорожного минивэна Mitsubishi Delica. В ее основе лежит миниатюрный Mitsubishi ek X, который относится к сегменту кей-каров – ультракомпактных городских авто.

[ + – ] На центральной панели размещен большой сенсорный дисплей Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Размеры Mitsubishi Delica Mini 2023:

Длина – 3395 мм

Ширина – 1475 мм

Высота – 1830 мм

Колесная база – 2495 мм

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Новый Mitsubishi Delica Mini выглядит весьма оригинально. У кроссовера короткий высокий капот и небольшие свесы кузова. Автомобиль получил пластиковый защитный обвес и внедорожную резину. Задние двери выполнены сдвижными.

[ + – ] В отделке салона использованы износостойкие материалы Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Салон Mitsubishi Delica Mini отделан износостойкими материалами, а пол в багажнике выполнен водоотталкивающим. На центральной панели установлен большой сенсорный дисплей, а рычаг КПП расположен очень высоко. Топовая версия получила подогрев сидений, камеры заднего вида и адаптивный круиз-контроль.

[ + – ] Кроссовер доступен исключительно в гибридных версиях Фото: пресс-служба/Mitsubishi

Кроссовер Mitsubishi Delica Mini оснащают 660-кубовыми двигателями – 52-сильным атмосферным и 64-сильным турбированным. В обоих случаях также предусмотрена гибридная установка мощностью 2,7 л. с. Авто получило вариатор, а привод может быть передним или полным.

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